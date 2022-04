Les demandes de Katoto pour prolonger au PSG (RMC Sport)

C’est en marge du rassemblement avec les Bleues que Marie-Antoinette Katoto (23 ans) a déclaré à nos confrères de l’AFP être en « total désaccord » avec le PSG concernant une prolongation. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquante a également fait savoir qu’il y avait « beaucoup de paroles, pour l’instant il n’ y a aucun acte ». Une sortie médiatique qui a fait bouger les choses du côté du Paris Saint-Germain, puisque RMC Sport nous apprend qu’une réunion a été organisée ce jeudi entre Ulrich Ramé et le clan de Katoto. Si nos confrères nous informent par ailleurs que la tendance et la volonté de la joueuse tend vers une prolongation, des conditions sont tout de même sur la table pour arriver à la signature d’un nouveau bail.

Quelles conditions pour une prolongation ?

La première des conditions posée par la numéro 9 du PSG : le refus de jouer sous le même maillot que Kheira Hamraoui, et que le club de la capitale consente un effort concernant la prolongation de sa coéquipière Aminata Diallo (27 ans), également en fin de contrat en juin prochain. Preuve de la volonté de rester et s’investir dans le projet, la deuxième condition est la demande de garanties solides sur le projet sportif. Bien que les négociations se poursuivent avec son club formateur, Marie-Antoinette Katoto attire les convoitises. RMC Sport dévoile également que les grand rivaux du PSG que sont le FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais auraient d’ores et déjà noué des contact avec l’entourage de la joueuse, allant même jusqu’à formuler de concrètes propositions.

En marge de sa situation contractuelle en club, l’internationale française (26 sélections) disputera un match de qualification ce soir (20h45 sur W9) au Mondial 2023 sur la pelouse du Pays de Galles.