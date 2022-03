Aurélien Tchouameni est l’un des meilleurs joueurs de la Ligue 1. Le milieu de terrain de Monaco explose depuis deux ans sous le maillot monégasque, ce qui lui a permis d’intégrer l’Equipe de France. Des performances qui ont attiré les convoitises des plus grands clubs d’Europe.

Ces derniers jours, un accord avec le Real Madrid avait été annoncé. Mais son agent – via le Parisien – avait démenti. Ce dimanche, Fabrizio Romano – spécialiste italien du mercato – a fait un point sur ce dossier. Le Real Madrid est bien intéressé par l’international français et ça depuis longtemps. C’est également le cas de deux clubs de Premier League, dont les noms n’ont pas fuité, et du PSG. Mais il n’y a aucun accord, avec aucun club conclut Romano.