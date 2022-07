Les dernières informations autour du dossier Wijnaldum

Georginio Wijnaldum fait partie des indésirables du PSG. L’international néerlandais (31 ans) est prêt à quitter les Rouge & Bleu, contrairement à d’autres poussés vers la sortie, afin de s’assurer d’avoir du temps de jeu dans l’optique de la Coupe du Monde au Qatar. Alors qu’il y a plusieurs semaines, on parlait d’intérêts de club anglais ou du PSV Eindhoven, le milieu de terrain devrait prendre la direction de la Serie A.

La bonne relation entre Dan Friedkins et Nasser al-Khelaïfi pourrait débloquer le dossier

Comme expliqué depuis plusieurs jours, le PSG serait prêt à laisser partir l’ancien de Liverpool sous la forme d’un prêt. Le club de la capitale accepterait aussi de prendre en charge une partie du salaire de Wijnaldum. Le joueur, lui s’est déjà mis d’accord avec le club romain. Les discussions bloquent au niveau du type de prêt. Quand le PSG souhaite un prêt avec obligation d’achat avec des clauses faciles à atteindre indique la Gazzetta dello Sport ce matin. De son côté, le club de la louve espère que les Rouge & Bleu prendront en charge plus de la moitié du salaire de Georginio Wijnaldum et que le prêt soit assorti d’une option d’achat à 12 millions d’euros. Le quotidien sportif transalpin conclut en indiquant que la bonne relation entre les deux présidents, Nasser al-Khelaïfi et Dan Friedkins pourrait débloquer le dossier.