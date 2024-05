Pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine, le PSG a jeté son dévolu sur le joueur du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. Mais il faudra se montrer patient pour convaincre le club italien.

Avec le départ libre de Kylian Mbappé, le PSG devra se renforcer en attaque. Et la cible prioritaire des Rouge & Bleu se nomme Khvicha Kvaratskhelia. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le SSC Napoli, l’international géorgien ne serait pas insensible à l’intérêt prononcé des champions de France à son égard. Son agent, Mamuka Jugel, a notamment confirmé que le club parisien était déjà passé à l’action.

Aurélio De Laurentiis valorise Kvaratskhelia à 130M€

Si le spécialiste du mercato, Gianluca Di Marzio, a annoncé que le PSG aurait déjà formulé une offre de 100M€, la Gazzetta dello Sport avance un autre chiffre dans son édition du jour. Selon le média italien, les dirigeants parisiens auraient transmis une première offre officielle de 60M€. Cependant, le Napoli réclamerait 100M€ pour un transfert. Le président napolitain, Aurélio de Laurentiis, le valoriserait idéalement à 130M€, soit la même somme que la clause de Victor Osimhen. Le patron des champions d’Italie 2023 aurait même pour ambition de prolonger son joueur de 23 ans mais proposerait un salaire inférieur (4M€) aux attentes du joueur (5M€). De son côté, Il Mattino évoque même une proposition de contrat de quatre ans des Rouge & Bleu (jusqu’en 2028) à l’ailier gauche avec un salaire d’environ 10M€. Le Géorgien récupèrerait par la même occasion le numéro 7, détenu jusqu’alors par Kylian Mbappé, d’après le quotidien napolitain.

Mais dans ce dossier, il faudra également prendre en compte un autre élément, le désir du futur coach du Napoli. Et selon les dernières rumeurs, Antonio Conte serait le favori pour occuper ce poste et l’entraineur italien compte s’appuyer sur la star géorgienne la saison prochaine, selon le Corriere dello Sport. « Conte veut des joueurs modernes, capables de se sacrifier, prêts à couvrir tout le terrain, à courir en avant et en arrière, avec ou sans ballon, avec du souffle, de la structure physique, du flair et du talent. Ils devront se sacrifier avant de faire vivre le ballon », explique le Corriere. Et Khvicha Kvaratskhelia fait partie de cette catégorie de joueurs qui s’implante parfaitement dans le style d’Antonio Conte. Les dirigeants du PSG devront donc franchir plusieurs obstacles avant une potentielle signature de Khvicha Kvaratskhelia.