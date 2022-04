Les dernières informations du Parisien sur le dossier Mbappé

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. L’attaquant (23 ans) n’a pas encore fait son choix pour son avenir, qui devrait se jouer entre les Rouge & Bleu et le Real Madrid. Comme rapporté par plusieurs médias ces dernières heures, sa mère – Fayza Lamari – est au Qatar, avec son petit frère Ethan, pour des vacances. Elle en a profité pour rencontrer Nasser Al-Khelaïfi, avec qui elle entretient d’excellentes relations, ainsi que l’Émir du Qatar pour échanger sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé selon le Parisien.

Le quotidien francilien explique tout de même « qu’aucun contrat ne va se signer ce week-end à Doha mais les pourparlers arrivent à un tournant. » Les discussions portent actuellement sur une durée courte de deux ans, plus une année en option. Le Parisien indique que Mbappé a « un rêve, peut-être aujourd’hui supérieur à sa volonté de rejoindre le Real, nourrie depuis l’enfance : remporter la première Ligue des champions du PSG, un moment d’histoire du football français.« Il veut savoir si Paris va se donner les chances de gagner la Ligue des Champions. Sa famille aimerait également savoir si le PSG va enfin se donner les chances de remporter la Ligue des Champions en installant les bonnes personnes aux bonnes places, dans l’équipe comme autour avant de prolonger. Pour remplacer Leonardo, Le nom de Luis Campos sera-t-il mis sur la table se demande le quotidien francilien. Le recruteur portugais « est un intime des Mbappé, un homme de confiance depuis l’adolescence de l’attaquant, un dirigeant qui a prouvé son attachement et son savoir-faire auprès de Kylian. » Mais Nasser al-Khelaïfi ne serait pas le plus grand fan de l’ancien directeur sportif de Lille.