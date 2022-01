Layvin Kurzawa ne joue plus avec le PSG. Le latéral gauche – encore sous contrat jusqu’en juin 2024 – a participé qu’à un seul match cette saison, lors du Trophée des Champions contre Lille (9 minutes). L’ancien monégasque est l’un des joueurs Rouge & Bleu qui anime les rumeurs en ce mois de janvier. Il y a quelques semaines, on parlait de lui en Italie (Lazio, Inter), plus récemment de Chelsea.

Mais les informations sur la piste du club londonien divaguent. Certains expliquent que Chelsea s’est rapproché des dirigeants du PSG, d’autres indiquent qu’il n’y a rien de concret. Ce lundi après-midi, Goal a fait un point sur ce dossier. Marc Mechenouna – journaliste de la version française du média sportif – indique qu’il y a bien des discussions entre les deux équipes. Mais les Rouge & Bleu n’ont – pour l’instant – pas reçu d’offre pour leur numéro 20. Thomas Tuchel – entraîneur des Londoniens – ne serait pas favorable à une venue de son ancien joueur. Une autre écurie serait intéressée, Naples.