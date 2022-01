Les dernières informations sur les dossiers Kurzawa et Dagba

L’été dernier, Paris s’était largement renforcé en profitant de nombreuses opportunités de marché. Ainsi, certains postes sont aujourd’hui bouchés par la concurrence qui limite considérablement le temps de jeu de certains éléments. Si Rafinha a rapidement trouvé un point de chute du côté de la Real Sociedad, le club de la capitale peine a mener à bien son opération dégraissage malgré l’interêt de nombreux clubs pour des joueurs comme Diallo, Icardi, Dagba ou encore Kurzawa.

Les deux latéraux français l’attestent, il ne suffit pas d’être suivi pour concrétiser un deal. Les deux joueurs sont sont sous contrat dans un grand club, et profitent d’une condition de vie plus que confortable à Paris. Difficile de pousser ses joueurs à la porte pour des projets moins séduisants, même pour jouer davantage… Santi Aouna, spécialiste mercato chez Foot Mercato révèle que Colin Dagba aurait donc refusé de partir en prêt à Saint-Etienne. Cependant, le journaliste ajoute que de nombreux clubs (que Dagba aurait repoussé cet été) comme Le Betis, Mönchengladbach, Dortmund, Arsenal ou encore la Fiorentina garderaient un oeil sur le titi Parisien pour l’été prochain. De son côté, Layvin Kurzawa est lui aussi sujet à de nombreuses convoitises venant principalement d’Italie. Problème, le salaire du principal intéressé est comme souvent jugé comme trop élevé par ses prétendants qui privilégieraient un prêt plutôt qu’un transfert. De plus, certains clubs comme Naples et l’Inter surveillent attentivement la situation d’un autre latéral gauche passé par Paris : Lucas Digne, annoncé sur le départ d’Everton. Si Kurzawa ne manque pas de prétendants, il ne représente pour autant pas une priorité à son poste. Le natif de Fréjus pourrait néanmoins se relancer du côté de l’Angleterre ; à en croire les dernières informations de Foot Mercato, les agents du numéro 20 Rouge et Bleu auraient proposé leur joueur à Watford. L’ancien Monégasque pourrait ainsi retrouver Claudio Ranieri qui officie chez l’actuel 17e de Premier League.