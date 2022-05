La saison 2021-2022 arrive bientôt à son échéance et le PSG devra étudier avec attention les nombreux problèmes rencontrés au cours de cet exercice. Et l’un des chantiers du prochain mercato se situera dans le secteur du milieu de terrain. Afin d’accompagner un Marco Verratti trop seul dans l’entrejeu, les dirigeants parisiens ont coché plusieurs noms pour renforcer l’effectif : Sergej Milinkovic–Savic (Lazio Rome / juin 2024), Paul Pogba (fin de contrat avec Manchester United) et Aurélien Tchouaméni (AS Monaco / juin 2024). Mais le board parisien donnerait sa priorité aux deux internationaux français.

Un nouveau prétendant pour Paul Pogba

Alors que son contrat arrive à échéance en juin prochain, Paul Pogba a quelques prétendants prestigieux pour s’attacher ses services. En effet, le milieu de 29 ans serait sur les tablettes du Real Madrid, de la Juventus Turin et du PSG. Si la tendance serait pour une arrivée chez les Rouge & Bleu, un nouveau concurrent a fait son apparition, d’après la presse anglaise. En effet, selon le Daily Mail, Manchester City aurait un oeil sur la situation de Paul Pogba, qui sera libre de tout contrat après le 30 juin prochain. En effet, l’entraîneur des Cityzens – Pep Guardiola – « veut ajouter un nouveau milieu central polyvalent avant la saison prochaine pour combler le vide qui sera probablement laissé par Fernandinho. » De son côté, l’international français ne rejetterait pas la perspective de rejoindre Manchester City malgré la rivalité avec les Red Devils et considérerait « cette option comme toutes les autres offres qu’il a reçues. » Une information également confirmée par Fabrizio Romano. Cependant, le journaliste précise que les Skyblues n’ont pas avancé dans ce dossier et que le PSG reste en course pour obtenir le champion du Monde 2018.

Plus de 70M€ pour Aurélien Tchouaméni ?

Autre piste privilégiée par le PSG, celle menant à Aurélien Tchouaméni. Décisif avec l’AS Monaco hier soir avec un doublé face au LOSC (2-1), le néo-international français a de nombreux prétendants qui sont intéressés par son profil. En effet, le milieu de 22 ans devrait bien quitter l’ASM à l’issue de cette saison d’après RMC Sport, et quatre finalistes sont dans la course pour s’attacher ses services : Liverpool, Chelsea, le Real Madrid et le PSG. Si le club parisien part avec un retard sur ses concurrents (le joueur privilégierait une piste à l’étranger), les Rouge & Bleu persistent pour tenter d’enrôler le natif de Rouen. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2024, les dirigeants monégasques pourraient obtenir une belle somme en cas de vente. En effet, Aurélien Tchouaméni sera l’une des attractions de ce mercato estival 2022. Et face à l’intérêt des prétendants prestigieux, l’AS Monaco n’accepterait pas une offre de moins de 70M€ pour laisser partir son international tricolore, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano.