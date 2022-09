Depuis plusieurs jours, l’enquête sur l’agression de Kheira Hamraoui a pris un nouveau tournant. Déjà sous les coups des projecteurs il y a dix mois, la désormais ex-Parisienne, Aminata Diallo, est de nouveau au centre des attentions après des nouveaux éléments dans l’enquête. Et la milieu de terrain était prête à tout pour poursuivre l’aventure chez les Rouge & Bleu.

L’affaire Kheira Hamraoui a pris un nouveau tournant ces derniers jours. Déjà entendue par la police, sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle, quelques jours après l’agression sur la milieu parisienne le 4 novembre 2021, Aminata Diallo est de nouveau au centre des projecteurs. Et pour cause, après de nouvelles révélations qui prouveraient son implication dans cette agression, la ex-joueuse du PSG – libre de tout contrat depuis juin – a été placée en détention provisoire vendredi et soupçonnée de « violences aggravées » et « association de malfaiteurs. » Et l’enquête menée par la police a surtout révélé les véritables objectifs d’Aminata Diallo, avec l’aide d’un intermédiaire, César M.

Aminata Diallo prête à tout pour prolonger au PSG

En effet, comme le rapporte Le Parisien, l’internationale française de 27 ans a scellé un pacte secret avec un proche, César M., qui est agent officieux de plusieurs joueuses du PSG et compagnon de l’une d’entre elles. Et ce tandem avait un double objectif : évincer Kheira Hamraoui à l’issue de l’exercice 2021-2022 et surtout obtenir une prolongation de contrat alors que son bail prenait fin en juin 2022. Ainsi, le duo était prêt à tout pour mettre en oeuvre leurs plans quitte à « chambouler l’organigramme de la section féminine et écarter les dirigeants susceptibles d’entraver leurs projets. » C’est en tout cas la lecture que les magistrats et les enquêteurs ont faite des multiples correspondances et échanges téléphoniques après l’agression subie par Kheira Hamraoui.

Le 7 avril dernier, une conversation a été captée entre César M. et Ulrich Ramé, directeur sportif des Féminines du PSG la saison passée. L’intermédiaire annonce ainsi que la prolongation de contrat de Marie-Antoinette Katoto, dont il gère les intérêts, sera conditionnée à celle également d’Aminata Diallo et aussi à l’éviction de Kheira Hamraoui. Pendant cet échange, César M. n’aurait pas hésité à menacer en entachant la réputation de Didier Ollé-Nicolle, faisant référence à ses gestes déplacés envers certaines joueuses de l’effectif. « Au fil de ses échanges avec d’autres dirigeants parisiens, les policiers versaillais perçoivent les signes de manœuvres d’intimidation dans le but d’obtenir des prolongations de contrat ronflantes pour les joueuses dont il gère officieusement les carrières », précise LP. L’affaire Didier Ollé-Nicolle est finalement sortie sur la place publique le mois suivant via le journaliste indépendant Romain M., originaire lui aussi de la région grenobloise et correspondant régulier d’Aminata Diallo. Le même journaliste avait dévoilé l’altercation entre Kheira Hamraoui et plusieurs joueuses (Sandy Baltimore, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani) quelques jours avant de la demi-finale de Ligue des champions face à l’OL. Une bagarre qui aurait pu être téléguidée par le tandem Diallo–César M. après avoir appris la titularisation de Kheira Hamraoui pour ce match important de Ligue des champions.

Le duo met en avant sa proximité avec la famille Mbappé

Et pour mettre en place son plan et asseoir son pouvoir et son influence sur l’avenir de la section féminine du PSG, le duo Aminata Diallo-César M. met en avant son étonnante proximité avec la famille Mbappé « au point de ‘sembler se sentir intouchables’, notent les enquêteurs. » Le tandem usait de ce soutien de poids afin écarter par tous les moyens Kheira Hamraoui, Didier Ollé-Nicolle et Ulrich Ramé, précise le rapport de synthèse. Le rapprochement entre Aminata Diallo et la famille Mbappé remonte au 10 novembre 2021, lorsque Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, a rencontré Aminata Diallo pour un projet documentaire sur l’affaire Hamraoui, qui allait être développé en collaboration avec la production Zebra Valley, la société dont Kylian est le propriétaire. Les deux parties se sont rencontrées à trois reprises pour discuter de ce projet. Ainsi, les enquêteurs pensaient que la mère du champion du Monde pouvait jouer un rôle dans la prolongation de la Grenobloise. Une implication démentie par l’intéressée elle-même dans des propos accordés au Parisien. « Nous nous sommes vus à trois reprises. Une première fois en novembre à Paris lors d’une soirée de présentation de la bande dessinée sur la vie de Kylian, puis à Dubaï au cours des vacances de Noël et une troisième fois au Parc des Princes lors d’un match de Ligue des champions (…) Quand j’ai appris que le PSG ne souhaitait pas offrir un nouveau contrat à Aminata, pour des raisons probablement liées à l’affaire, j’ai pris mes distances avec elle. »

Egalement contacté par le quotidien francilien, l’avocat de César M., Me Jonas Haddad, affirme que son client a « des relations apaisées et constructives avec le PSG« et qu’il « se réserve le droit de porter plainte en diffamation contre quiconque ferait le lien entre son client et cette affaire sordide. » Le Parisien rappelle que César M. a été entendu une fois par les policiers de la PJ de Versailles en janvier 2022 en qualité de témoin.