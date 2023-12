Le PSG va se montrer actif sur le mercato hivernal et a ciblé deux joueurs du championnat brésilien. Et pour Gabriel Moscardo, sa signature serait proche d’être bouclée.

Après une première partie de saison réussie au niveau des objectifs (leader de Ligue 1 et une qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions), le PSG compte bien se servir du mercato hivernal pour renforcer son effectif à certains postes. Si l’arrivée de Lucas Beraldo en défense est proche d’être finalisée, un autre dossier est sur le point de connaître le même sort. Courtisé par les Rouge & Bleu depuis plusieurs semaines, le milieu des Corinthians, Gabriel Moscardo, prend la direction de Paris.

La question d’une arrivée en janvier encore à éclaircir

Selon les dernières informations du Parisien, les derniers détails pour l’arrivée du Brésilien seraient sur le point d’être réglés, « à tel point que plus rien ne semble pouvoir s’opposer à la signature de l’espoir des Corinthians. » La dernière question qu’il faudra éclaircir sera si le joueur de 18 ans intègre l’effectif parisien cet hiver ou l’été prochain. Lors d’un évènement caritatif organisé par les Corinthians samedi soir, l’international espoir brésilien s’est exprimé sur son avenir : « Ma réalité aujourd’hui, c’est les Corinthians. Je vais retourner là-bas début janvier pour faire la préparation de présaison qui, on le sait, est toujours intense et difficile. Je pense déjà aux prochains défis, aux prochaines compétitions et à la quête d’un titre (…) Depuis que je suis un jeune joueur, j’imagine que chaque année est meilleure. L’année prochaine ne sera pas différente. J’espère continuer à jouer au plus haut niveau. Peu importe où je me trouve, je veux jouer, marquer des buts, faire des passes décisives et mon objectif pour l’année prochaine est de remporter un titre en tant que professionnel. »

Selon plusieurs sources, le PSG serait prêt à débourser 20M€, hors bonus, pour s’attacher les services de Gabriel Moscardo. Reste à savoir si cette transaction se fera avec le président actuel (Monteiro Alves) ou le prochain qui prendra ses fonctions en janvier 2024 (Augusto Melo).