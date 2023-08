Le dossier Mbappé n’est pas prêt de se terminer et les prochaines semaines seront capitales. À moins d’un mois de la fin du mercato, la position du club et celle du joueur restent figées.

Feuilleton qui n’en finit plus, le dossier Mbappé reste une grosse épine dans le pied du PSG. N’ayant pas activé son année en option, l’international français est dans une situation tendue tant pour lui que pour le club. Le PSG se sent « floué » et n’hésite pas à montrer les bras en mettant Mbappé dans le « loft ». Privé de voyage au Japon, et menacé de ne pas être dans le groupe face à Lorient ce samedi (21h sur Canal +), le PSG ne flanche pas. De son coté, le joueur serait prêt à accepter cette situation quitte à passer la saison sur le banc … et la situation ne semble pas s’améliorer. Fabrizio Romano fait état d’une nouvelle offre du PSG pour son joueur. Une nouvelle proposition comprenant une clause garantissant un départ obligatoire en 2024. Cette nouvelle offre permettrait au joueur de toucher ses primes et au club d’avoir une indemnité de transfert … mais refusée par le joueur, qui préférerait camper sur sa position.

Image : Canal Supporters

Le Qatar veut taper du poing sur la table :

De leur côté, les dirigeants parisiens se montrent ouverts à toutes les propositions concernant Mbappé. En effet, selon le journaliste pour UOL Sport – Bruno Andrade – le PSG aurait accepté, en plus de l’offre d’Al Hilal, une autre venant de Premier League. Les Rouge & Bleu estiment que le joueur ne souhaite rejoindre que le Real Madrid en cas de départ et attend une proposition venant d’Espagne. La position du Paris Saint-Germain aujourd’hui est claire : si Mbappé ne prolonge pas ou ne part pas cet été, il ne jouera pas une seule minute cette saison. Un dossier qui semble encore long avant de trouver sa conclusion … à trois semaines de la fin du mercato.