Alors que les jeunes du PSG affrontaient le Seville FC ce mardi soir lors des huitièmes de finale de la Youth League (2-0), le quotidien Le Parisien a lâché à ce moment-là une véritable bombe en annonçant que le club de la capitale aurait proposé à Kylian Mbappé une offre XXXL pour le prolonger. En effet le quotidien francilien indique les dirigeants Rouge & Bleu auraient mis sur la table un salaire annuel net de 50 millions d’euros avec une prime de fidélité à hauteur de 100 millions d’euros net et un contrat qui courrait jusqu’en 2024. Un vent d’optimisme parcourrait même le PSG pour que l’attaquant accepte cette proposition.

De l’autre côté des Pyrénées, cette nouvelle a fait énormément réagir. Le quotidien AS confirme cette offre en expliquant de leur côté que le salaire du joueur avoisinerait les 50-53M€, rajoutant qu’il aurait aussi la garantie de jouer les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Le journal espagnol reste néanmoins convaincu que Mbappé a décidé de rejoindre Madrid et les dernières déclarations du joueur seraient une manoeuvre pour éviter de confirmer dès aujourd’hui un départ. De plus, ce serait la mère du joueur qui pousserait pour que son fils accepte la proposition parisienne.

Pour l’émission El Chiringuito, via son présentateur atypique Josep Pedrerol, Kylian Mbappé aurait déjà fait son choix de rejoindre le Real Madrid cet été. Sa décision aurait été déjà prise, ce ne serait plus un problème. Le présentateur du show rajoute qu’il invite les supporters Merengue à garder son calme. Même son de cloche pour le journaliste Josep Felix Diaz, du journal Marca, qui explique que les coéquipiers du numéro 7 parisien seraient « au courant » que le joueur quittera le club de la capitale « malgré la pression » mise par les dirigeants parisiens.

Ce feuilleton, qui dure maintenant depuis de long mois, n’est pas prêt de se terminer. Les échos sont contradictoires entre ce qui est dit en France, où l’espoir grandit de jour en jour de voir le joueur prolonger son contrat au PSG, et en Espagne où on reste persuadé qu’il rejoindra le Real Madrid… Et tout ça à J-7 du huitième de finale retour de la Ligue des Champions qui va opposer les deux équipes !

Découvrez notre vidéo qui revient sur les dernières informations sur ce dossier si épineux !