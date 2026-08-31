Les derniers mots de Bradley Barcola aux supporters du PSG

Officiellement joueur de Liverpool depuis quelques minutes, Bradley Barcola avait un dernier message à faire passer aux fans rouge et bleu.

La nouvelle était attendue, mais elle fait tout de même un petit pincement au cœur. Bradley Barcola a officiellement été transféré à Liverpool ce lundi. Les deux clubs ont annoncé, via un communiqué, l’arrivée de l’attaquant tricolore en Premier League pour un package total de 145 millions d’euros. Et après les adieux du club de la capitale envers son ex-joueur, c’est maintenant au tour de ce dernier de dire au revoir aux fans rouge et bleu.

Les jolis mots de Bradley Barcola pour annoncer son départ

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Via ses réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain a publié une vidéo dans laquelle Bradley Barcola, avec beaucoup d’émotion, officialise son départ. L’occasion également pour lui de dire merci aux supporters donc, mais également au club parisien dans son ensemble.



Un dernier message de Bradley Barcola pour vous, supporters. 💬✉️ pic.twitter.com/g2hqCd27e1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2026

« Chers supporters du PSG. Je voulais vous annoncer mon départ, mais avant toute chose, vous dire merci. Un très grand merci, car, dès mes premières minutes jouées, vous m’avez aidé et supporté. Même dans les moments difficiles, vous m’avez tiré vers le haut. (…) Ce souvenir de jouer au PSG restera gravé dans ma mémoire. C’était un vrai plaisir et un vrai honneur de porter ce maillot. (Je serai fier éternellement. (..) À Paris, j’ai eu cette chance de jouer avec des coéquipiers qui sont devenus ma deuxième famille. je garde que des bons souvenirs de tous les trophées remportés et de tous les moments partagés sur le terrain. Cela a été un vrai plaisir de jouer avec de tels joueurs. »





