Les dessous de la future arrivée de Lucas Hernandez au PSG

Le PSG est sur le point de s’offrir une nouvelle recrue cet été en la personne de Lucas Hernandez, même si aucune n’a encore été officialisé. RMC Sport a dévoilé les coulisses de cette transaction.

Avec le départ de Sergio Ramos, le PSG était à la recherche d’un défenseur central lors de ce mercato estival. Même si Milan Skriniar doit arriver, les dirigeants parisiens souhaitaient encore se renforcer dans ce secteur de jeu. Et pour cela, il a jeté son dévolu sur Lucas Hernandez. Alors qu’il a encore un an de contrat avec le Bayern Munich, l’international français souhaiterait changer d’air et l’aurait fait savoir à ses dirigeants. Hier, il serait arrivé à Paris pour passer sa visite médicale préalable à sa signature au PSG. Les deux clubs auraient trouvé un accord pour un transfert de 40 millions hors bonus. RMC Sport a dévoilé les coulisses de ce futur transfert.

Des discussions avant le 8es de C1 PSG / Bayern

Le média sportif indique que les discussions entre le PSG et Lucas Hernandez datent de plusieurs mois, avant même le huitième de finale de la Ligue des Champions entre les Rouge & Bleu et le Bayern Munich. « La prise de contact des dirigeants du PSG avec le joueur et son entourage a donc été anticipée largement en amont de ce mercato estival. » RMC Sport explique que l’ancien de l’Atlético de Madrid a été la première cible estivale du PSG à dire oui. « À partir du moment où le projet avait été défini et les conditions financières réunies, il voulait absolument venir. » En signant au PSG, il vient pour renouer son lien avec la France. Natif de Marseille, il a très peu vécu en France et revenir dans son pays natal est important pour lui. RMC Sport explique que son passé marseillais n’a jamais posé question lors des discussions entre les deux parties.

A voir aussi : Le transfert de Lucas Hernandez pourrait être officialisé ce vendredi

Complémentaire avec Skriniar

Au sein du PSG, il est considéré comme un top joueur avec une grande générosité dans l’effort et la mentalité adéquate pour évoluer à Paris, avance le média sportif. « L’état-major apprécie le fait qu’il soit complémentaire avec Milan Skriniar, au sens tactique aiguisé. » Le fait qu’il parle plusieurs langues, dont l’espagnol, est considéré comme un plus dans le vestiaire cosmopolite du PSG. « Il est également perçu comme un joueur qui inspire les jeunes. » RMC Sport conclut en expliquant que sa condition physique, après sa grave blessure au genou droit, n’inquiète pas les dirigeants parisiens. Même si aucun risque ne sera pris avec lui. « Il devrait être là avec ses partenaires pour la reprise programmée le 10 juillet… mais pas forcément tout de suite sur la pelouse.«