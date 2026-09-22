Les dessous de la mise au point entre Dembélé et Mbappé

Ces derniers jours, les interventions d’Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé au sujet du Ballon d’Or ont fait parler. Les deux anciens coéquipiers du PSG ont échangé à ce sujet.

Le Ballon d’Or fait beaucoup parler ces derniers jours. Dans une interview accordée à France Football, Kylian Mbappé avait expliqué : « Il (Dembélé) a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est bien rattrapé ! » Après la rencontre contre Brest, le numéro 10 du PSG avait indirectement répondu à son capitaine en équipe de France : « J’ai toujours été comme ça. J’ai toujours été au fond de la classe entrain de travailler dur. Dans toute ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé énormément. Comme je l’ai dit, je n’ai jamais été l’élu. Mais j’ai bossé énormément. »

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Mbappé a rapidement appelé Dembélé après le début de la polémique

Un échange de mots par média interposé qui pourrait laisser des traces dans les relations entre les deux amis selon certains observateurs du football. Hier, Kylian Mbappé a démenti toute tension entre le numéro 10 du PSG et lui. « J’avais déjà parlé avec lui. Et non, il n’y a pas de tension. C’est un ami. » Le Parisien indique que les deux joueurs se sont appelés pour aplanir d’éventuelles frictions après les petites piques que les deux stars des Bleus ont pu s’envoyer la semaine passée. Pour le capitaine des Bleus, l’enjeu était évidemment d’apaiser une situation potentiellement conflictuelle avant qu’elle ne puisse s’inviter à Clairefontaine et phagocyter l’attention médiatique, lance le quotidien francilien. « Conscient que son coéquipier avait mal vécu certaines de ses remarques, Mbappé a rapidement appelé Dembélé après le début de la polémique. Marcus Thuram, qui partage un groupe WhatsApp avec les deux hommes, aurait aussi discuté de la situation avec eux pour contribuer à l’apaiser », conclut Le Parisien.