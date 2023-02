Les dessous de l’attitude de Luis Campos lors de PSG / Lille

Outre la victoire spectaculaire du PSG contre Lille hier (4-3) avec un but sur coup franc de Lionel Messi dans les dernières minutes du match, le comportement de Luis Campos lors des 15 dernières minutes du match a beaucoup fait parler.

Il a fait le tour de tous les réseaux sociaux. Alors que le PSG était mené sur sa pelouse contre Lille hier, Luis Campos – conseiller sportif des Rouge & Bleu – est descendu en bord terrain et a pratiquement pris la place du coach en gesticulant dans tous les sens, en s’adressant à certains joueurs ou même en allant parler au quatrième arbitre. Pour cela, il ne devrait pas être sanctionné par la commission de discipline de la LFP. RMC Sport dévoile les dessous de l’attitude du dirigeant portugais. Le média sportif explique que dans l’entourage de Campos, on plaide la bonne foi du conseiller sportif parisien, expliquant que ce genre de choses sont dans sa nature. « D’après ses proches il voulait apporter son énergie aux joueurs, au staff et au stade. C’est dans son tempérament. » Malgré ça, ce comportement a pu étonner dans l’entourage des Rouge & Bleu.

Galtier et Campos toujours unis

En conférence de presse d’après match, Christophe Galtier a tenu à défendre Luis Campos expliquant que ce dernier n’était pas dans l’ingérence. Mais en privé, l’entraîneur du PSG a noté l’attitude du conseiller sportif. RMC Sport indique aussi que Luis Campos ne partage pas tous les choix tactiques de son coach mais « s’efforce de ne pas interférer pour s’éloigner de l’ingérence justement. » Les deux hommes se connaissent parfaitement « et marche main dans la main. » Vu de Doha, Galtier et Campos sont liés. Si cela avait mal tourné contre le LOSC, cela auraient pu être dommageable pour les deux hommes. Christophe Galtier a expliqué avoir le soutien de Nasser al-Khelaïfi. Ce dernier est actuellement à Doha. « Compte tenu du contexte on peut se demander si c’est anodin« , lance RMC Sport.

Luis Campos s’affaire en coulisse pour le futur mercato

Luis Campos, qui est pointé du doigt pour les deux derniers mercatos du PSG, s’affaire déjà en coulisse pour le mercato estival. Selon RMC Sport, « au sein du club, certains pensent à disloquer la MNM. » Seule certitude, Kylian Mbappé sera toujours au centre du projet. La prolongation de Messi est toujours discuté mais pour lui ou Neymar, aucune décision ne sera prise à la hâte. « La suite de la saison conditionnera la suite. » Le conseiller sportif parisien aurait déjà une liste avec Youssouf Fofana, Kephren Thuram ou encore Randal Kolo Muani, Marcus Thuram et Manu Koné. « Des dossiers onéreux pour la plupart. » Le profil des joueurs ciblés est connu : Français, jeunes et performants.