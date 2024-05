En fin de contrat, Kylian Mbappé quittera le PSG libre mais il doit encore se mettre d’accord au niveau financier avec son président, Nasser al-Khelaïfi.

Après sept saisons sous les couleurs parisiennes, Kylian Mbappé va partir sans laisser d’indemnité de transfert au PSG. Et à ce jour, il existe toujours un imbroglio financier entre l’international français et son président, Nasser al-Khelaïfi. L’été dernier, après avoir été placé pendant quelques semaines dans le loft, l’attaquant de 25 ans s’était mis d’accord avec son président de ne pas toucher sa prime de fidélité de 80M€, après avoir annoncé son désir de ne pas prolonger son contrat jusqu’en 2025. « L’idée est que le PSG ne se sente pas lésé par son départ libre à la fin de la saison. En contrepartie, l’ancien Monégasque obtient le droit de réintégrer le groupe professionnel », rappelle RMC Sport.

Mbappé n’a pas perçu ses deux derniers mois de salaire

Comme convenu, la prime de 80M€ d’octobre n’a pas été perçue par le joueur. Mais alors que le vice-capitaine parisien a annoncé officiellement son départ en février, le PSG, contre toute attente, lui a reversé cette fameuse prime de 80M€. « Certaines sources avancent que c’est parce que le club parisien voulait que Florentino Perez, le président du Real Madrid, où Mbappé est attendu, paie à sa place. Officiellement, le club parisien dément », rapporte le média sportif. En revanche, Kylian Mbappé n’a pas reçu ses salaires du mois de mars et d’avril, précise RMC. Reste à savoir si le capitaine des Bleus touchera ceux de mai et juin, rien n’est mois sûr. « Il y aurait actuellement des négociations pour que Paris récupère de l’argent. Au sein du club de la capitale, on espère même calculer ce montant en fonction de la prime à la signature de Mbappé au Real Madrid, ce qui parait utopique. » Depuis plusieurs mois, la relation est glaciale entre Nasser al-Khelaïfi et Kylian Mbappé à l’image de leur discussion animée, le 12 mai avant PSG / TFC, au sujet d’un différend financier qui n’est toujours pas réglé.

Mbappé peut saisir la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA si le PSG ne respecte pas ses obligations

RMC Sport évoque aussi les risques contre le PSG en ne payant pas Kylian Mbappé. En ne respectant pas ses obligations financières, les champion de France peuvent voir leur attaquant « adresser une mise en demeure accordant un délai supplémentaire de dix jours au club en infraction pour se conformer à ses obligations. » D’après l’article 14 bis : « Si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations financières. »

Si le problème n’est pas résolu, le joueur peut saisir la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA. « Cela peut aller de la simple mise en garde, en passant par le blâme, l’amende ou jusqu’à l’interdiction d’enregistrement de nouveaux joueurs pour un ou deux mercato. Ces sanctions peuvent être cumulées », explique RMC. La partie ayant rompu le contrat sans juste cause devra verser une indemnité. La FIFA ajoute aussi que « sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, ‘le joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à trois mois de salaire’. Une somme qui pourrait, ‘dans des circonstances particulièrement graves’, s’élever à ‘six salaires mensuels' », conclut le média sportif.