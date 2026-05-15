Les détails de la possible remise du trophée de champion à Jean-Bouin

Champion de France, le PSG ne sait pas encore où il va recevoir son trophée. La possibilité de le récupérer à Jean-Bouin prend de plus en plus d’épaisseurs.

Depuis mercredi soir, le PSG est officiellement champion de France après sa victoire contre le RC Lens lors de la 29e journée de Ligue 1 (0-2). Contrairement aux saisons précédentes, le club de la capitale ne pourra pas recevoir son trophée au Parc des Princes, sa dernière rencontre devant son public ayant été jouée la semaine dernière contre Brest (1-0). On ne sait pas encore quand le PSG recevra son trophée.

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Les discussions se déroulent en ce moment en bonne intelligence entre le deux clubs

La préfecture de police a refusé que la cérémonie se déroule au Parc des Princes, le PSG jouant dans le stade d’en face lors de la 34e journée de Ligue 1 contre le Paris FC. La LFP avait contacté le club parisien pour savoir s’il acceptait de laisser le PSG soulever le trophée dans l’enceinte de son stade à l’issue du derby parisien, mais ce dernier avait refusé, expliquant qu’il y avait des festivités, lui aussi. Mais le PSG devrait bien recevoir son trophée au Stade Jean-Bouin. Selon les informations du Parisien, l’organisation d’une cérémonie avant le match est à l’étude. « Il y aura peut-être quelque chose, mais une heure avant le match », confirme-t-on au sein de la direction du Paris FC. La cérémonie, soumise à l’aval de la préfecture de police, aurait donc lieu au moment de la rentrée des joueurs sur la pelouse avant l’échauffement, dans un format inédit et quelque peu restreint. Aucun podium ne serait installé sur le terrain et le trophée pourrait être présenté au parcage des supporters Rouge & Bleu (d’une capacité d’un petit millier de places), détaille le quotidien francilien. « Avant le début du match, une haie d’honneur des joueurs du Paris FC pour ceux du PSG pourrait aussi être organisée. Les discussions se déroulent en ce moment en bonne intelligence entre les deux clubs parisiens afin de parvenir à un accord », conclut Le Parisien.









