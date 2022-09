En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé a pris son temps pour décider de son avenir. Annoncé proche du Real Madrid pendant plusieurs mois, l’attaquant a finalement décidé de prolonger son contrat de 3 ans, soit jusqu’en juin 2025 avec les Rouge & Bleu. Annonce faîte le 21 mai dernier – au Parc des Princes – avant le coup d’envoi du match de la dernière journée de Ligue 1 contre Metz (5-0). Mais dans son édition du jour, l’Equipe indique que la prolongation de contrat de l’international français n’était pas de trois ans mais de deux ans avec une année en option. Une information confirmée par RMC Sport.

Le club confiant sur ce sujet

Présent dans le Super Moscato Show, Fabrice Hawkins – journaliste RMC Sport – a dévoilé les détails de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé avec le PSG. Selon le journaliste, l’attaquant serait le seul décideur de lever ou non de cette option. Malgré cela, au club, on serait confiant. On juge que ce n’est pas un sujet dans l’immédiat et que l’équipe est performante. « Tout sera fait pour que Mbappé reste au PSG » assure Fabrice Hawkins. Selon lui, l’ancien monégasque souhaiterait être une place forte dans le projet du club et veut participer aux Jeux Olympiques de 2024 qui se dérouleront à Paris. Hawkins indique aussi que dans le clan Mbappé, il n’y a pas de volonté de mettre une pression au club même si le Bondynois ne serait pas complètement satisfait du projet vendu en mai dernier.