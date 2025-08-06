Les détails de la reprise des joueurs du PSG

Ce mercredi, le PSG retrouve les terrains afin de préparer la saison 2025-2026. Les Parisiens auront une semaine pour préparer la rencontre contre Tottenham.

Après une saison historique terminée le 13 juillet dernier, le PSG va retrouver le chemin du Campus de Poissy ce mercredi matin afin de lancer la préparation à la saison 2025-2026 avec en ligne de mire la finale de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham dans pile une semaine. Comme le rapporte RMC Sport, cette première journée de reprise est consacrée aux bilans physiques et médicaux. « Les Parisiens arriveront en deux groupes distincts, le premier à 9 heures, le second à 14 heures. L’occasion d’y retrouver des joueurs prêtés la saison dernière qui ont déjà repris – et pourraient partir – à l’instar de Randal Kolo Muani ou Marco Asensio. »

Passage sur la balance, prise de sang et test à l’effort

Au programme ? Passage sur la balance, prise de sang et test à l’effort, avant une séance légère. Luis Enrique et son staff y seront très attentifs, car un programme individualisé a été envoyé aux joueurs en début de semaine dernière, avec notamment de la course à pied et du renforcement musculaire, dévoile le média sportif. Certains ont pu suivre durant leurs vacances les conseils de leur préparateur physique personnel. Mais les spécialistes l’affirment : les champions d’Europe ne pourront pas être prêts à 100% dès mercredi prochain contre Tottenham, conclut RMC Sport.



