Les détails de la reprise des joueurs du PSG

Demain, la saison 2024-2025 du PSG commence avec la reprise de l’entraînement pour les non-internationaux. Le Parisien a fait un point sur cette reprise.

Les choses sérieuses vont reprendre pour le PSG. Demain matin, les non-internationaux sont attendus au Campus de Poissy pour passer des tests physiques et des examens médicaux. « Pour ce jour de rentrée, aucune star n’est attendue. Contrairement à l’an passé, la très grande majorité des internationaux est encore en vacances. » Le Parisien indique que malgré ces absences, il y aura des têtes connues, avec notamment les joueurs de retour de prêt (Renato Sanches, Juan Bernat, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Lucas Lavallée, Nehemiah Fernandez-Veliz, Noha Lemina). Ces derniers sont amenés à quitter le PSG durant le mercato, assure le quotidien francilien.

Deux recrues présentes à la reprise

Également de retour d’un prêt de dix-huit mois à Lorient, Ayman Kari va participer à la pré-saison avec l’équipe avant qu’un choix ne soit fait pour son avenir, lui qui est encore lié au PSG jusqu’en juin 2025. Avec l’absence des internationaux, Luis Enrique devrait compter sur un très grand nombre de titis pour le début de la préparation, comme Yoram Zague, Joanne Gadou, Louis Mouquet et Ibrahim Mbaye. Ce dernier « va effectuer la préparation avec le groupe professionnel et devrait normalement être à la disposition de Luis Enrique tout au long de la saison. » Naoufel El Hannach devrait aussi être de la partie. Le Parisien indique également que Marco Asensio, Carlos Soler, Kang-in Lee, Cher Ndour, Nordi Mukiele et les deux recrues Matvey Safonov et Gabriel Moscardo, sont attendus lors de cette reprise. Blessés de longue date, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez « devraient reprendre plus tard. »

De nombreux départs à prévoir

Pour les internationaux concernés par l’Euro ou la Copa America, ils ont le droit à trois semaines de vacances. Gianluigi Donnarumma est attendu la semaine prochaine alors que les internationaux français reviendront eux début août. Autorisé à participer aux Jeux Olympiques de Paris, Achraf Hakimi ne sera pas non plus à la reprise. Le quotidien francilien indique que, comme la saison dernière, les indésirables s’entraîneront avec un second groupe. Ce devrait être le cas de Nordi Mukiele, qui n’entre pas dans les plans de l’entraîneur du PSG. « Le latéral a été proposé dans beaucoup de clubs et notamment en Italie, où ses émoluments ont freiné pas mal de prétendants. » Carlos Soler est, lui aussi, sur le départ. L’Atlético de Madrid le suit toujours tout comme Brighton. Prêté ces six derniers mois à Braga, Cher Ndour pourrait aussi partir. « Côté départ, le mercato s’annonce très dense. Une fois encore », conclut Le Parisien.