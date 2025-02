Les détails des bonus du transfert de Xavi Simons à Leipzig

Cet hiver, le PSG a définitivement vendu Xavi Simons au RB Leipzig. Le club de la capitale a récupéré 50 millions d’euros avec la possibilité de récupérer 31 millions d’euros de bonus. Des bonus dévoilés.

Prêté depuis un an et demi au RB Leipzig, Xavi Simons a définitivement été transféré au club allemand lors de ce mercato hivernal. Les dirigeants du quatrième de Bundesliga ont offert 50 millions d’euros plus 31 millions d’euros de bonus. Très souvent, les bonus ne sont pas dévoilés. Ce jeudi, Bild a fait un point sur ces derniers. Et certains seront très difficiles à atteindre.

Le PSG ne devrait pas obtenir la totalité des bonus

En effet, la publication allemande explique que deux de ses bonus ne devraient pas être atteints par le RB Leipzig. Dans ces derniers, il y avait deux conditions à atteindre lors de cette saison 2024-2025, que l’équipe entraînée par Marco Rose remporte la Ligue des champions et la Bundesliga. Pour la première, c’est d’ores et déjà fini, Leipzig ayant été éliminé dès la phase de ligue. Pour le second, cela s’annonce difficile, le club allemand pointant à 18 points du leader, le Bayern Munich. Bild conclut en expliquant que l’autre partie des bonus concernerait la saison 2025-2026. Et ces derniers seraient une victoire en Coupe d’Allemagne et une qualification en Ligue des champions.