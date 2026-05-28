Les détails des festivités sur le Champ-de-Mars en cas de sacre du PSG en Ligue des champions

En cas de victoire en finale de la Ligue des champions face à Arsenal samedi, le PSG pourra célébrer son titre sur le Champ-de-Mars le lendemain.

Le PSG est à une marche d’entrer dans l’histoire du football. En réalisant le « back-to-back » en Ligue des champions, le club parisien marquera les esprits. Après la parade sur les Champs-Élysées en 2025, les Rouge & Bleu pourront célébrer leur titre, en cas de succès, dans un autre lieu emblématique de la capitale. En effet, comme annoncé depuis quelques jours, le Champ-de-Mars sera le lieu privilégié pour célébrer le triomphe des Parisiens.

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Pas de parade en bus, mais à pied

Comme le rapporte Le Parisien, « une réunion est encore prévue, ce jeudi après-midi, entre les nombreuses parties prenantes. Club, préfecture de police, Ville de Paris, mairies d’arrondissement… » Mais quelques détails ont déjà fuité. En effet, toujours selon le quotidien francilien, le club parisien avait déjà opté pour le Champ-de-Mars l’année passée. Cependant, le site étant occupé, le PSG avait dû se replier sur l’option des Champs-Élysées. Pour cette année, les joueurs de Luis Enrique devraient parader à pied pour présenter le trophée aux supporters et non en bus. Les Rouge & Bleu « feraient leur entrée depuis le plateau Joffre, au niveau de l’École militaire, ainsi que par l’avenue Risler, comme le dévoile un plan publié par les Amis du Champ-de-Mars, association de riverains. »

🔴🔵⚽️ Le plan des festivités PSG au Champ-de-Mars : celui-ci prévoit une parade des joueurs qui partiront de l’Ecole militaire à la place Jacques Rueff, au centre du parc. Un chemin avec plaques de roulage est prévu au milieu des pelouses centrales. Au niveau de la Place Rueff,… pic.twitter.com/FOe94hIvRh — Les Amis du Champ-de-Mars (@AmisChamp2Mars) May 28, 2026

Les joueurs parisiens remonteraient ainsi jusqu’à la Tour Eiffel avec le public sur les côtés, mais s’arrêteraient avant celle-ci, au centre du parc, place Rueff. « Un cheminement effectué à pied, un peu comme… lors des défilés de mode. Ils monteraient ensuite sur une vaste estrade avec espace pyrotechnique pour présenter le trophée au public. Avec, derrière eux, la Dame de fer en majesté. Une image puissante, qui fera le tour du monde. C’est tout l’intérêt de cette localisation pour le PSG », précise LP. Entre 80 000 et 100 000 supporters seraient attendus. En revanche, aucune information n’a encore fuité sur l’horaire de cette éventuelle célébration. Reste aussi à savoir si un événement aura lieu au Parc des Princes par la suite. « Si le PSG n’a encore rien communiqué à ce sujet, au club, on laissait entendre en début de semaine que l’organisation d’une parade au Champ-de-Mars n’empêcherait en rien de donner rendez-vous à ses abonnés dans son antre, le soir, comme l’an dernier », conclut Le Parisien.