Les détails du cinquième maillot de la saison du PSG

Dans quelques semaines, le PSG va dévoiler son cinquième maillot de la saison 2025-2026. Et cette tunique sera noire.

Si le PSG possède déjà quatre jeux de maillots pour cette saison 2025-2026, une cinquième tunique sera prochainement officialisée. En effet, comme le rapporte Footy Headlines, une collection spéciale « Night Edition » verra bientôt le jour.

Un lancement en mars

En collaboration avec son partenaire Jordan Brand, ce nouvel ensemble sera noir et bénéficiera d’une nouvelle technologie d’impression. Concernant l’écusson et le logo Jordan, ils devraient être argentés. Ce nouveau maillot sera accompagné d’un maillot d’échauffement argenté. Cette nouvelle collection devrait être lancée en mars.

Image : Footy Headlines

