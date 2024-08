Alors que João Neves est attendu à Paris aujourd’hui, Renato Sanches va faire le chemin inverse en rejoignant le SL Benfica sous la forme d’un prêt.

Dans ce dernier mois de mercato estival, le PSG passe enfin à l’action. Ce jeudi, João Neves est attendu à Paris pour passer sa visite médicale et parapher son contrat de cinq ans. Et lors de leurs longues discussions autour de ce transfert, le SL Benfica et le Paris Saint-Germain en ont également profité pour négocier le prêt de Renato Sanches.

Une option d’achat à 10M€ dans le prêt de Renato Sanches

Encore sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2027, le milieu de 26 ans sort d’une expérience compliquée à l’AS Roma avec seulement 12 matches disputés la saison passée. Et le Golden Boy 2016 compte bien relancer sa carrière dans son club formateur, lui qui était placé dans le second groupe d’entraînement depuis la reprise. L’international portugais est déjà à Lisbonne pour passer sa visite médicale. Et ce deal entre le PSG et le SL Benfica se fera sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 10M€ comme le rapporte Fabrizio Romano ce jeudi matin.

Concernant le salaire du joueur, qui toucherait 5M€ annuel, le PSG prendra en charge une grande partie, comme précisé par L’Equipe dans son édition du jour. De son côté, Record rapporte que les Águias ne payeraient qu’un cinquième des émoluments du joueur. La petite part que versera le SL Benfica pour le salaire du joueur pourrait évoluer selon le nombre de matches disputés par Renato Sanches au cours de la saison. Plus l’international portugais disputera de matches, plus la somme versée au PSG sera élevée. Au moment de son arrivée à l’aéroport, Renato Sanches a livré quelques mots aux journalistes présents sur place : « Je suis heureux. Est-il prêt à jouer ? Bien sûr que je le suis. » Le joueur de 26 ans aura à coeur de relancer sa carrière dans un cadre propice, lui qui enchaîne les blessures à répétition depuis plusieurs saisons.