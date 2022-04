En marge du rassemblement à Clairefontaine, Marie-Antoinette Katoto (23 ans) a accordé un entretien à nos confrères de l’AFP, publié aujourd’hui. A l’occasion de celui-ci, l’attaquante des Bleues (26 sélections) a fait savoir qu’elle était en « total désaccord » au sujet de sa prolongation de contrat avec le PSG, avec qui elle est en fin de contrat en juin prochain. La meilleure buteuse de l’histoire du club de la capitale (139 réalisations) a également déclaré qu’il y avait « beaucoup de paroles, pour l’instant il n’y a aucun acte« . C’est sur cette dernière phrase que des informations du quotidien Le Parisien parues aujourd’hui se basent. Quels sont les actes attendus par Marie-Antoinette Katoto ?

Il semblerait que deux zones d’ombres persistent dans ce dossier. L’attaquante du PSG reprocherait à son club le manque d’implication des dirigeants parisiens, et sa gestion du cas Hamraoui. Marie-Antoinette Katoto donnerait toujours sa priorité à son club formateur, mais on peut comprendre par ces informations de nos confrères du Parisien, que l’attaquante souhaite voir le PSG grandir et évoluer, en même temps qu’elle, en témoigne l’idée qu’elle ne considère plus le Paris Saint-Germain comme « LA place forte du football en France et en Europe« . Elle qui n’adresse plus la parole à Kheira Hamraoui, il se dirait en privé qu’elle serait prête à partir du club de la Capitale si l’ancienne milieu de terrain du FC Barcelone ne quitte pas Paris cet été. Toujours selon Le Parisien, l’Olympique Lyonnais espère profiter de cette situation afin de s’attacher les services du meilleur atout offensif de son grand rival parisien, pour cela, Lyon aurait déjà avancer ses pions, avec « une offre financière stratosphérique« .

Du côté du PSG, le discours ne tend pas vers un départ de son attaquante. Dans un entretien réalisé par Canal Supporters il y a quelques jours, le manager général de la section féminine du PSG, Ulrich Ramé, s’était exprimé au sujet des joueuses de son effectif qui arrivent en fin de contrat en juin prochain : « Elles sont toujours en discussions. Les discussions sont commencées depuis longtemps. Ce qui est important à prendre en compte, ça va être nos résultats de fin de saison qui peuvent être des vecteurs de choix pour les joueuses. Elles sont les premières concernées par le terrain et c’est d’aller dans tout ça et que répondent à court terme sur le terrain. On a clairement affiché nos intérêts pour les unes et les autres. C’est de continuer à discuter, de pouvoir trouver rapidement un terrain d’entente« .