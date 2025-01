La piste menant à Khvicha Kvaratskhelia a refait surface dans l’actualité du PSG hier. Le PSG aurait deux formules pour tenter de convaincre Naples de lâcher son international géorgien.

Pour renforcer son attaque, le PSG penserait à Khvicha Kvaratskhelia. S’il avait buté sur la rigidité de Naples l’été dernier, le club de la capitale espère pouvoir s’offrir l’international géorgien (23 ans) cet hiver. S’ils ne comptaient pas s’en séparer l’été dernier, les dirigeants napolitains pourraient ouvrir la porte lors de ce mercato hivernal s’ils reçoivent une offre qui lui convient. Le club de la capitale négocie actuellement avec le Napoli pour trouver une solution.

Des offres avec un joueur inclus

Ce vendredi soir, Foot Mercato fait un point sur le dossier. Naples aimerait récupérer entre 80 et 90 millions d’euros pour son international géorgien, encore sous contrat jusqu’en juin 2027. Une somme que ne souhaiterait pas mettre le PSG. Selon le média footballistique, les dirigeants parisiens ne souhaiteraient « pas débourser plus de 45 millions d’euros cet hiver, quitte à donner la même somme l’été prochain. Ce qui ne plait pas au président napolitain, qui souhaite accélérer sur d’autres dossiers et qui veut bénéficier d’un maximum de liquidités. » Foot Mercato indique que le PSG aurait aussi proposé deux autres formules pour convaincre Naples de lâcher Khvicha Kvaratskhelia. 45 millions d’euros + Randal Kolo Muani ou 60 millions d’euros + Milan Skriniar. « Deux formules qui contiennent des écueils. » Pour la première, c’est simple, la destination ne convient pas à l’attaquant français. Pour la deuxième, c’est le problème du salaire, avec une perte qui devrait être compensée. En tout cas, les discussions sont concrètes, conclut Foot Mercato.