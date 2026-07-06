Les deux premières journées de la Ligue 1 2026-2027 programmées

Si la Coupe du monde bat actuellement son plein, la saison 2026-2027 se prépare. La Ligue 1 a dévoilé la programmation des deux premières journées, avec deux chocs pour le PSG.

Le PSG va reprendre le chemin de l’entraînement à la fin du mois de juillet. Les joueurs parisiens prépareront la saison 2026-2027 avec comme premier match officiel la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa le 12 août avant de défier Lens lors du Trophée des champions quatre jours plus tard. Une semaine après, la saison de Ligue 1 2026-2027 commencera. Le PSG débutera la défense de son titre avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Rennais. Cette rencontre a été programmée en clôture de la première journée, le dimanche 23 août à 20h45. Elle sera diffusée sur Ligue 1+. La deuxième journée, qui verra le PSG se déplacer à Lille, a aussi été programmée. Les Parisiens joueront au stade Pierre Mauroy en ouverture, le vendredi 28 août à 20h45. Un choc qui sera diffusé sur Ligue 1+.

Le programme de la première journée Ligue 1

Vendredi 21 août 2026 à 20h45 (en direct sur Ligue 1+) Olympique de Marseille – RC Strasbourg Alsace



Samedi 22 août 2026 à 17h15 (en direct sur Ligue 1+) RC Lens – AJ Auxerre



Samedi 22 août 2026 à 20h45 (en direct sur Ligue 1+) Toulouse FC – Olympique Lyonnais OGC Nice – FC Lorient ESTAC Troyes – Paris FC Le Mans FC – Stade Brestois 29



Dimanche 23 août 2026 à 15h00 (en direct sur Ligue 1+) Angers SCO – LOSC



Dimanche 23 août 2026 à 17h15 (en direct sur Ligue 1+) Havre AC – AS Monaco



Dimanche 23 août 2026 à 20h45 (en direct sur Ligue 1+) Paris Saint-Germain – Stade Rennais FC



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Programme de la deuxième journée de Ligue 1

Vendredi 28 août 2026 à 20h45 (en direct sur Ligue 1+) LOSC – Paris Saint-Germain



Samedi 29 août 2026 à 17h15 (en direct sur Ligue 1+) RC Strasbourg Alsace – RC Lens



Samedi 29 août 2026 à 20h45 (en direct sur Ligue 1+) Olympique Lyonnais – Havre AC FC Lorient – ESTAC Troyes Stade Brestois 29 – Toulouse FC AJ Auxerre – Angers SCO



Dimanche 30 août 2026 à 15h00 (en direct sur Ligue 1+) Paris FC – OGC Nice



Dimanche 30 août 2026 à 17h15 (en direct sur Ligue 1+) Stade Rennais FC – Le Mans FC

