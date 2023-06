Les deux premiers pots de la Champions League pour la saison prochaine connus

Hier, l’édition 2022-2023 de la Ligue des Champions s’est terminée avec la victoire de Manchester City contre l’Inter Milan (1-0). Une victoire qui permet de connaître les deux premiers pots pour le tirage au sort de la phase de poules de la C1 2023-2024.

Manchester City s’est offert un triplé historique hier soir en s’imposant en finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan (1-0). La saison 2022-2023 est officiellement terminée pour les clubs européens. Mais pour certains joueurs, il faudra encore jouer deux matches avec leurs sélections nationales respectives. Avec ce succès des Mancuniens, on connaît désormais les deux premiers pots pour le tirage au sort de la phase de poules de la Champions League 2023-2024, dont le tirage au sort aura lieu à la fin du mois d’août ou début septembre. Champion de France, le PSG sera placé dans le chapeau 1.

Des gros morceaux dans le chapeau 2

Il sera en compagnie de Naples, Manchester City, le FC Barcelone, le Feyenord Rotterdam, Benfica, le Bayern Munich et le Séville FC, vainqueur de l’Europa League. Ces sept adversaires ne seront pas dans la poule du PSG. Mais les clubs qui suivent, et c’est du lourd, le peuvent. Le Real Madrid, l’Inter Milan – finaliste malheureux – Manchester United, le Borussia Dortmund, l’Atlético de Madrid, le FC Porto, Leipzig et Arsenal forment le chapeau 2. Les chapeaux 3 et 4 ne sont pas encore complets, il faudra attendre le mois d’août et les barrages pour accéder à la phase de poules pour connaître les derniers qualifiés. Assuré d’être en phase de poules après sa deuxième place en Ligue 1, Lens sera dans le chapeau 4.

Les pots provisoires pour la Ligue des Champions

Pot 1 : PSG , Manchester City, Bayern Munich, FC Barcelone, Séville FC, Benfica, Naples, Feyenord Rotterdam

, Manchester City, Bayern Munich, FC Barcelone, Séville FC, Benfica, Naples, Feyenord Rotterdam Pot 2 : Real Madrid, Manchester United, Inter Milan, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Leipzig, FC Porto, Arsenal

Pot 3 : Shakhtar Donetsk, Salzburg, AC Milan, Lazio de Rome, Etoile Rouge de Belgrade et encore trois clubs à déterminer lors des barrages

Pot 4 : Union Berlin, Lens, Newcastle, Celtic Glasgow, Real Sociedad et encore trois équipes à déterminer lors des barrages

