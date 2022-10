L’été dernier, le PSG a pisté Milan Skriniar pour renforcer sa défense centrale. Mais les dirigeants parisiens sont tombés sur un mur du côté du club italien. Malgré un contrat qui se termine en juin 2023, les dirigeants de l’Inter se sont montrés intransigeants en demandant pas moins de 80 millions d’euros pour leur international slovaque.

Skriniar ouvert à l’idée de prolonger ?

Après avoir réussi à le conserver lors du dernier mercato estival, et malgré le fait que le PSG devrait revenir à la charge cet hiver, l’Inter veut réussir à convaincre son numéro 37 de prolonger son contrat. Hier, la presse italienne parlait d’une réunion entre l’Inter et les représentants de Milan Skriniar pour évoquer son avenir. Ce vendredi matin, la Gazzetta dello Sport indique que le vice-champion d’Italie serait confiant après le rendez-vous d’hier. Selon le quotidien sportif transalpin, le défenseur central serait ouvert à l’idée de prolonger son contrat. Si prolongation il y a, ce ne serait pas pour un contrat court et il n’y aurait pas de clause libératoire. La Gazzetta explique aussi qu’une nouvelle rencontre entre les deux parties doit avoir lieu dans une semaine et la volonté serait de boucler le dossier d’ici un mois.