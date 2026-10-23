Les discussions ont débuté pour prolonger le contrat de Doué

En grande forme avec le PSG ces dernières semaines, Désiré Doué s’est vu proposer une prolongation de contrat par la direction parisienne.

Le PSG veut conserver ses joueurs cadres pour les années à venir. Après avoir prolongé Luis Enrique jusqu’en 2030, la direction parisienne souhaite préserver l’ossature de son groupe qui a remporté le doublé en Ligue des champions. Début septembre, le club de la capitale avait officialisé les prolongations de contrat de Willian Pacho, Lucas Beraldo, João Neves, Fabian Ruiz et Senny Mayulu. Désormais une nouvelle vague de prolongations de contrat est au programme.

Une première proposition verbale

En effet, alors que la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé est en bonne voie, la direction du PSG travaille également sur un nouveau bail pour Khvicha Kvaratskhelia, malgré sa grave blessure au genou. Mais l’autre homme fort de l’attaque parisienne sera lui aussi concerné par une extension de bail : Désiré Doué. Selon les informations de RMC Sport, « Désiré Doué a fait l’objet d’une première approche de la direction parisienne en vue d’une prolongation. » Une première proposition verbale a été formulée au Golden Boy 2025 afin de sécuriser son avenir pour les prochaines années, lui dont le contrat actuel court jusqu’en 2029. « Dans ce type de négociation, l’épilogue est rarement immédiat. Les discussions doivent avancer, les différentes parties trouver un terrain d’entente et les contours d’un éventuel nouvel engagement être définis. Mais la démarche du PSG traduit clairement la place grandissante occupée par l’international français dans le projet du club », explique le média sportif.

Sur le plan sportif, l’international français confirme sa nouvelle dimension depuis quelques semaines. Le numéro 14 des Rouge & Bleu reste sur deux belles prestations face à Manchester City et le FC Barcelone (4-2) et a marqué des points lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Si son absence de la liste des 30 nommés au Ballon d’Or 2026 reste incompréhensible pour le PSG et son entourage, « le principal intéressé n’a pas laissé cet épisode prendre le dessus. Le jeune Parisien est rapidement passé à autre chose, fidèle à son état d’esprit. Pas question de s’attarder sur une distinction individuelle : le terrain reste sa priorité », conclut RMC.