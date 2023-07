À quelques jours de la reprise de l’entraînement, prévue le 10 juillet prochain, le PSG n’a toujours pas acté le départ de Christophe Galtier. Mais ce dossier va connaître sa conclusion dans les jours à venir.

Après seulement une saison sur le banc du PSG, Christophe Galtier n’a finalement pas été conservé par le board des Rouge & Bleu, malgré un contrat qui courait jusqu’en 2024 et un titre de champion de France glané. Entre les nombreux échecs, les polémiques et le jeu collectif inexistant, le technicien de 56 ans n’aura pas réussi à remplir les objectifs. Et il sera très prochainement remplacé par Luis Enrique. Cependant, le départ de Christophe Galtier traîne en longueur depuis plusieurs semaines. Mais cette situation devrait bientôt être réglée.

L’issue devrait être officialisée « prochainement »

En effet, selon les informations de RMC Sport, les discussions avaient traîné ces derniers jours entre les deux parties, mais ce n’est désormais plus le cas. « Après 10 jours sans aucun appel entre les deux parties, le PSG a véritablement engagé les négociations avec Christophe Galtier en vue de leur séparation. » L’issue devrait être officialisée « prochainement » et « les discussions s’accélèrent », indique l’entourage de Galtier, sans donner plus de précisions. L’ancien coach de l’OGC Nice devrait être déchargé de ses fonctions d’ici le milieu de semaine. Ce qui permettra à son successeur, Luis Enrique, d’être intronisé quelques jours avant la reprise de l’entraînement, prévue le 10 juillet prochain.

Pour rappel, Christophe Galtier a connu des derniers jours mouvementés. Placé en garde à vue pendant quelques heures vendredi dernier dans l’affaire de discrimination lors de son passage à l’OGC Nice, le technicien français passera devant le tribunal correctionnel le 15 décembre prochain. « Sonné une bonne partie du week-end, il a été réconforté par les très nombreux messages de soutien venus de tous horizons et même en très haut lieu de son futur ex-club », conclut RMC.