Randal Kolo Muani

Les discussions se poursuivent entre le PSG et la Juve pour Kolo Muani

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas4 juillet 2026

Randal Kolo Muani est l’un des joueurs qui devraient animer le mercato du PSG. Le club de la capitale poursuit ses discussions avec la Juventus Turin pour l’international français.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique et devrait quitter le club de la capitale lors de ce mercato estival. Prêté la saison dernière à Tottenham, une destination semble lui tendre les bras, la Juventus Turin. L’ancien Nantais, qui a donné son accord pour jouer chez la Vieille Dame, dont il avait porté le maillot lors de la deuxième partie de la saison 2024-2025, attend que les deux clubs trouvent un terrain d’entente. Ces derniers jours, on parlait d’une arrivée de Randal Kolo Muani sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. 

La Juve confirme des discussions avec le PSG pour Kolo Muani
canalsupporters.com

Pas encore d’entente sur le montant de l’obligation d’achat

Certains médias évoquaient même un accord proche d’être trouvé entre le PSG et la Juventus pour un prêt payant avec une obligation d’achat autour de 40 millions d’euros. Mais de son côté, Gianluca Di Marzio, journaliste italien spécialiste du mercato, indique que si les deux équipes ont trouvé un accord sur la formule de la transaction, un prêt avec obligation d’achat si la Juventus se qualifie en Europe la saison prochaine, les deux parties seraient éloignées sur le montant de l’obligation d’achat pour que Randal Kolo Muani devienne définitivement un joueur de la Juventus à partir de la saison 2027-2028. Comme l’été dernier, ce dossier semble s’éterniser.

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas4 juillet 2026

Articles similaires

Barcola Doué

Doué : « Il n’y a aucune animosité entre Barcola et moi »

4 juillet 2026
PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

3 juillet 2026
Dembélé Sénégal

Pas de changement dans le onze de départ de la France contre le Paraguay ?

3 juillet 2026
Nuno Mendes Portugal

Le PSG s’offre un record lors de cette Coupe du monde 2026

3 juillet 2026
Bouton retour en haut de la page