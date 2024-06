Les discussions se poursuivent entre le PSG et United pour Ugarte

Arrivé l’été dernier au PSG, Manuel Ugarte pourrait déjà quitté les Rouge & Bleu. Des discussions pour un éventuel transfert se poursuivent entre le PSG et Manchester United.

Première recrue du PSG la saison dernière, Manuel Ugarte était arrivé en provenance du Sporting CP contre 60 millions d’euros. Après des débuts tonitruants, l’international uruguayen a ensuite déçu. Sa première saison sous le maillot des Rouge & Bleu a été très moyenne. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, le milieu de terrain (23 ans) pourrait quitter le PSG un an seulement après son arrivée. Manuel Ugarte attise les convoitises de clubs italiens (Juventus, Naples, AC Milan), de l’Atlético de Madrid ou bien encore de Manchester United.

Pas la seule piste de United pour renforcer son milieu

Ces derniers jours, les informations ont été contradictoires dans ce dossier. Dans L’Equipe, on expliquait que le club anglais avait fait une offre au PSG, proposition refusée par le club de la capitale. Dans la presse anglaise, on expliquait qu’il y avait bien des discussions entre les deux clubs pour un éventuel transfert de Manuel Ugarte, mais on démentait une offre du club mancunien. Ce jeudi, Sky Sports News indique que les discussions se poursuivent entre le PSG et Manchester United au sujet de l’international uruguayen, actuellement à la Copa America avec la Céleste. Le média sportif britannique indique également que les dirigeants des Red Devils ont un prix en tête pour le numéro 4 du PSG, sans le dévoiler, mais qu’il n’est pas la seule cible pour renforcer son milieu de terrain.