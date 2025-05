Les discussions se poursuivent sur la possible parade du PSG

En cas de victoire du PSG en finale de la Ligue des champions, le club aimerait faire une parade dans Paris. Des discussions se poursuivent dans ce sens.

Samedi soir (21 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Pour sa deuxième finale dans la compétition après celle perdue contre le Bayern Munich en 2020, le club de la capitale souhaitera cette fois-ci revenir à Paris avec le trophée. Si les Rouge & Bleu remportaient la plus prestigieuse des compétitions de clubs, les dirigeants parisiens aimeraient réaliser une parade dans Paris le lendemain de la finale. Une possibilité que n’approuvent pas les autorités, notamment en raison de la sécurité.

La possibilité de présenté la C1 sur une scène devant l’Arc de Triomphe pas relancée

Ce mardi, L’Equipe explique qu’une nouvelle réunion a eu lieu hier soir du côté préfecture de police de Paris, sur la faisabilité de ce défilé urbain. « Une réunion qui s’est terminée au moment où les premières informations liées au drame de Liverpool tombaient (une voiture a foncé dans la foule pendant les célébrations du titre de champion d’Angleterre des Reds, en faisant 65 blessés). Cet épisode tragique ne semble pas, en l’état, remettre en cause la possibilité de cette parade du PSG, qui verrait donc l’équipe de Luis Enrique monter les Champs-Élysées, dans l’après-midi du 1er juin, dans un bus à impériale, dans la foulée de leur retour en avion à Paris, après avoir passé la nuit du samedi à dimanche en Bavière, notamment pour des contraintes locales de décollage nocturne », indique le quotidien sportif. Au début des discussions, le club de la capitale rêvait, toujours en cas de sacre, de présenter la « Coupe aux grandes oreilles » sur une scène, devant l’Arc de Triomphe, pour une image symbolique. Une option refusée en fin de semaine dernière et qui n’a pas été relancée, face aux pouvoirs publics, par le Paris Saint-Germain, explique L’Equipe.

Du côté du PSG, silence

Concernant ce plan virtuel, le PSG s’en tient à sa ligne de conduite : le silence. « Ils ne veulent pas communiquer par superstition », rappelle un acteur du dossier. Pour la préfecture de police et les forces de l’ordre, les enjeux sont connus : un dispositif de sécurité annoncé « exceptionnel », avec des incertitudes quant aux incidents éventuels, dans la nuit du samedi 31 mai au dimanche 1er juin et, en cas de succès parisien et de validation de la parade, une « sanctuarisation » (barriérage, blocs anti-intrusion…) des Champs-Élysées à effectuer très rapidement, dès le dimanche matin, souligne le quotidien sportif. « Pour le reste, le programme espéré par le PSG, en version gagnante, n’a pas changé pour le dimanche, en début de soirée : direction le Parc des Princes, pour une communion avec les supporters, puis une réception et un dîner de gala », conclut L’Equipe.