Les éloges de Roberto Martinez envers Vitinha et Nuno Mendes

Vitinha et Nuno Mendes ont réalisé une très belle saison 2024-2025 que ce soit avec le PSG ou le Portugal. Leur sélectionneur, Roberto Martinez, n’a pas tari d’éloges sur eux.

Le PSG possède dans ses rangs quatre joueurs portugais en la personne de Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves et Gonçalo Ramos. Les quatre internationaux portugais ont réalisé une grande saison avec le club de la capitale. Même si l’attaquant a un peu moins joué, il affiche de très bonnes statistiques (41 matches toutes compétitions confondues, 16 titularisations, 1631 minutes, 18 buts, six passes décisives). Sur le plan collectif, ils ont remporté le quadruplé avec le PSG (Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions) et la Ligue des nations avec le Portugal. Il pourrait garnir leur palmarès avec une Coupe du monde des clubs dans les prochaines semaines.

« Nuno, c’est le meilleur arrière gauche que je n’ai jamais vu »

Dans une interview accordée à l’émission radio El Partidazo de COPE, Roberto Martinez, le sélectionneur portugais, a été questionné sur deux de ses joueurs qui évoluent au PSG, Nuno Mendes et Vitinha. Et il s’est montré dithyrambique envers eux au moment d’évoquer ses prétendants au Ballon d’Or. « Vitinha et Nuno Mendes sont bien au-dessus du lot, de par ce qu’ils accomplissent pour leur club et leur profil. Vitinha est le style de joueur dont on est habitué en Espagne car Xavi ou Iniesta ont créé ce genre de milieu. Mais il a aussi les qualités du joueur de Premier League, fort physiquement, qui aime les duels et qui est intelligent sur les coups de pied arrêtés. En ce qui concerne Nuno, c’est le meilleur arrière gauche que je n’ai jamais vu. On parle d’un joueur qui peut défendre en un contre un, qui peut jouer défenseur central, sur le côté, à l’intérieur. Il est très rapide, c’est un excellent finisseur et il a une grande qualité de passe. Je pensais que le joueur parfait n’existait pas, mais la vérité est que Nuno Mendes en est très proche. »