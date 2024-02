Les élus de Paris appelés à refuser la vente du Parc au PSG

La question de la vente du Parc des Princes au PSG a refait surface ce mardi. Les élus de la ville de Paris sont appelés à refuser une future vente aux propriétaires du PSG.

Depuis de très nombreuses années, le PSG cherche à devenir propriétaire du Parc des Princes. Mais il s’oppose à la Mairie de Paris, qui ne compte pas céder l’enceinte parisienne. Si elle avait envisagé cette possibilité, Anne Hidalgo a fermé la porte il y a un an. Depuis, dès qu’elle le peut, la maire de Paris confirme que le Parc des Princes n’est pas à vendre. Pour acter ce choix, L’équipe d’Anne Hidalgo va en effet défendre un vœu réaffirmant l’appartenance du Parc des Princes au patrimoine parisien ce mardi, indique Le Parisien. « Le souhait du propriétaire du PSG d’acquérir le stade ne saurait prévaloir sur la volonté que cette enceinte mythique demeure dans le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens« , indique le texte que l’exécutif va soumettre aux conseillers de Paris aujourd’hui.

« La Ville de Paris souhaite, comme de nombreux supporters parisiens, que le PSG continue à évoluer au Parc des Princes »

« S’il est voté, ce serait alors la Ville de Paris qui acterait le refus de la vente, et non plus Anne Hidalgo seule. La portée de cet acte peut paraître symbolique, mais elle a son importance. Car on glissait parfois dans les couloirs de l’Hôtel de Ville que le refus de vendre dépendait surtout de la maire de Paris. Ce ne serait alors plus le cas, même si le vote d’un vœu n’a aucune portée juridique« , explique le quotidien francilien. « Le PSG est le club de football emblématique de la ville de Paris et à ce titre, la Ville de Paris souhaite, comme de nombreux supporters parisiens, que le PSG continue à évoluer au Parc des Princes« , indique aussi le vœu de la mairie. Comme un nouvel appel du pied aux dirigeants du club, pour rouvrir des négociations portées toutefois sur une location très longue durée, avance Le Parisien.