Les émotions de Marquinhos après la victoire en C1 : « Je vous aime »

Dans une finale historique face à l’Inter (5-0), le PSG a remporté la première finale de Ligue des champions. Un moment émouvant pour le capitaine Marquinhos.

Le PSG l’a fait. Le PSG a été au rendez-vous de son histoire. Dans une finale complètement dominée, le club parisien a concassé cette équipe de l’Inter (5-0). La première Ligue des champions de l’histoire du club, qui récompense un travail prodigieux de Luis Enrique. Symbole de ce PSG qui a lutté et souffert durant ces années, le capitaine Marquinhos, a laissé explosé ses émotions, en larmes au micro de Canal Plus.

« Je vous aime. J’ai plus de force, j’ai tout donné. Je voulais trop ça, on a tant souffert. Ça fait 12 ans. Elle est dure et très difficile et ça montre la valeur de ce club, de l’envie qu’ils ont. Sans vous les gars (les supporters), ceux qui sont là, au Parc et partout dans le monde, merci beaucoup pour votre énergie. Je n’ai plus de force, je tiens à vous remercier. La victoire 5-0 en finale ? Moi j’avait dit avant le match, j’aime cette équipe. Je suis amoureux de cette équipe et de ce qu’ils font sur le terrain. Ils ont une vraie philosophie. Je pense que les supporters sont fiers. Profitez les mecs, profitez. »