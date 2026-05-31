Les équipes U17 et U19 du PSG qualifiées en finale de leurs championnats
Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Ses équipes U17 et U19 se sont qualifiées pour les finales de leurs championnats ce dimanche après-midi.
Ce dimanche, les équipes U17 et U19 du PSG jouaient leurs demi-finales de championnat de France. Les U17 avaient rendez-vous avec un Classico contre Marseille. Et les Parisiens n’ont pas fait dans le détail contre les Marseillais avec une très large victoire (5-1). Après un début de match dominé, les titis parisiens vont ouvrir le score par l’intermédiaire de Maoula Niakaté (1-0, 33e). Ce dernier va s’offrir un doublé seulement deux minutes plus tard (2-0, 35e). Marseille va réduire le score avant la mi-temps (2-1, 39e). En seconde période, l’équipe U17 du PSG va continuer sa domination et inscrire trois buts de plus par Ruben Rodriguez (3-1, 47e), Trevys Diasivi (4-1, 58e) et Moise Talanga Malomba (5-1, 88e) pour s’offrir une première finale dans le Championnat National U17 depuis 2017 et son dernier titre. Les U17 affronteront le vainqueur de l’autre demi-finale opposant Clermont Foot au SCO d’Angers le dimanche 14 juin à 15h00.
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De son côté, l’équipe U19 du PSG défiait Metz en demi-finale du championnat. Dans une première mi-temps accrochée, les titis parisiens ont dû attendre la demi-heure de jeu pour trouver la faille par l’intermédiaire de Younes Idder (0-1, 36). Un but qui va libérer les Parisiens qui vont réussir à s’offrir un deuxième but avec Adam Ayari (0-2, 41e). Dans une seconde période moins prolifique, le PSG U19 va sceller son succès grâce à un but de Pierre Mounguengue (0-3, 89e). Avec ce succès, les titis parisiens rejoignent Clermont en finale. Le match du titre qui se jouera samedi 13 juin 2026 à 15 heures.