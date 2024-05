Les équipes U17 et U19 du PSG victorieuses ce week-end

L’équipe professionnelle du PSG n’est pas la seule à jouer ce dimanche. Les équipes U17 et U19 ont gagné leur dernier match de saison régulière en championnat.

S’il est champion de France chez les professionnel, le PSG brille aussi dans ses catégories de jeunes cette saison. Ce dimanche après-midi, l’équipe U19 – entraînée par Zoumana Camara – affrontait Valenciennes lors de la 26e et dernière journée du championnat. Les titis parisiens souhaitaient conserver leur première place. C’est chose faite avec un très beau succès contre les Nordistes. Adam Laoine, buteur contre son camp (0-1, 45e) et Quentin Ndjantou Mbitcha, auteur d’un doublé (62e et 68e) sont les buteurs parisiens lors de ce large succès (3-0) qui permet au PSG terminer premier de sa poule. En quart de finale du championnat, il affrontera Lyon au Campus PSG dimanche prochain (15 heures).

La composition des U19 du PSG : Guri – El Hannach, Adonis, Gadou, Cordier – Diaby (Khafi 65e), E. Mbappé (Doucouré 90e), Michut (Nhaga 83e) – Camara, Ndjantou Mbitcha, Mbaye (T. Mendy 83e).

Victoire sur le même score des deux équipes

De son côté, l’équipe U17 du PSG affrontait Mantes pour le compte de la dernière journée du championnat. Lors de ce derby francilien, les Parisiens n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire (3-0). Noah Nsoki a ouvert le score d’une frappe puissante (1-0, 26e) avant de voir Adam Ayari (2-0, 39e) et Mathis Jangeal (3-0, 72e) aggraver le score. Avec ce résultat, les titis du PSG se classent deuxièmes de leur poule, un point seulement derrière le leader amiénois. Convoqués par Luis Enrique pour le match de Ligue 1 du PSG contre Toulouse ce soir, Senny Mayulu et Yoram Zague ont assisté à cette rencontre qui se jouait au Campus de Poissy.