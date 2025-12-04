Les Espoirs du PSG s’imposent face à Chelsea en Premier League International Cup

Pour son deuxième match de Premier League International Cup, le PSG s’est imposé à Londres face à Chelsea (1-3) avec un Ilyes Housni auteur d’un doublé.

Après sa victoire face à Newcastle (2-0) pour son entrée en lice dans cette Premier League International Cup, l’équipe Espoirs du PSG était en déplacement à Londres ce mercredi pour affronter Chelsea dans cette deuxième journée de la compétition. Et à mi-chemin de cette phase de groupes, les Parisiens ont mené une belle bataille face aux Blues, qui pouvaient compter sur l’expérimenté Axel Disasi (27 ans) dans son onze de départ.

Les Espoirs du PSG portés par Ilyes Housni

Et ce sont les Rouge & Bleu qui ont rapidement mis la pression sur le but adverse. L’équipe de Jean-François Vulliez se sont procurés quelques situations par Mathis Jangeal (6e) et Ilyes Housni (7e). En face, le portier parisien, Martin James, est resté vigilant face aux offensives adverses. La plus grosse situation de cette première période est venue d’Ilyes Housni dont le tir a frôlé le poteau (30e). Au retour des vestiaires, les Espoirs parisiens ont montré un visage plus offensif et ont été récompensés par une frappe enroulée de l’extérieur de la surface de Noah Nsoki (0-1, 52e). Profitant des espaces offerts par les Blues, les Parisiens ont doublé la mise une dizaine de minutes plus tard. Après avoir éliminé Axel Disasi, Ilyes Housni n’a pas tremblé pour tromper Max Merrick (0-2, 66e) au bout d’une action individuelle.

Mais à l’entrée du dernier quart d’heure, Chelsea a relancé le match en réduisant l’écart, profitant d’une erreur de Martin James (1-2, 75e). Un suspense de très courte durée car dès le coup d’envoi, Ilyes Housni s’est offert un doublé d’une tête plongeante sur un centre de l’excellent d’Eddy Doué (1-3, 76e). Par la suite, les Espoirs du PSG ont géré la fin de rencontre pour s’imposer 3-1 et prendre la tête du groupe C grâce à une meilleure différence de buts que le Dinamo Zagreb. Pour son prochain match de Premier League International, le PSG défiera Brighton le 14 décembre prochain. En cas de succès, les Parisiens pourraient assurer leur place dans le top 2, synonyme de qualification pour les quarts de finale de la compétition.

Le XI du PSG : James – Boly, Lavenette, Kamara (Lucea, 79e), Cordier – Doué, Jangeal (Abo El Nay, 60e), El Idrissi (Mhand, 90e) – Ayari, Housni (Domingos, 90e), Nsoki (N’Guessan, 60e)

Le classement du groupe C

Paris Saint-Germain – 6 pts (+4) Dinamo Zagreb – 6 pts (+2) SL Benfica – 2 pts (+0) Brighton – 1 pt (+0, 1 match en moins) Real Sociedad – 1 pt (+0, 1 match en moins) Nottingham Forest – 1 pt (-1) Newcastle – 1 pt (-2) Chelsea – 0 pt (-3)