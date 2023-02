Mardi soir, le PSG s’est incliné contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (0-1). À l’issue de la rencontre, plusieurs joueurs des Rouge & Bleu ont été salué les supporters qui ont donné de la voix pendant 90 minutes et réalisé un magnifique tifo. Lors de cette communion, Sergio Ramos a eu une bousculade avec un photographe.

Lors de son revers contre le Bayern Munich dans le cadre de la manche aller du huitième de finale de la Ligue des Champions (0-1), le PSG a pu compter sur le soutien de ses supporters. Après un magnifique tifo déployé dans l’ensemble du Parc des Princes, les supporters parisiens ont encouragé leur équipe durant toute la rencontre. Pour les remercier de leur soutien, les joueurs sont allés les saluer à l’issue de la rencontre. Lionel Messi et Neymar étaient présents, eux qui ne venaient plus à l’encontre des supporters depuis un peu moins an et les sifflets à son encontre pour l’Argentin et trois ans et demi pour le Brésilien, après les insultes que lui et ses proches avaient reçues après son faux départ en 2019. La scène étant rare, les photographes ont voulu immortaliser ce moment. Mais cet afflux a engendré une bousculade entre l’un d’entre eux et Sergio Ramos.

Un échange à l’initiative de Sergio Ramos

Le défenseur central espagnol a repoussé ce dernier et les images de cette bousculade ont fait le tour des réseaux sociaux. Selon les informations de RMC Sport, le numéro 4 du PSG s’est excusé personnellement auprès du journaliste allemand qu’il a bousculé à l’issue de la rencontre contre le Bayern Munich. « Un échange qui a eu lieu hier, à l’initiative du défenseur, après ce geste au pied du virage Auteuil« , dévoile le média sportif.