Les exigences du PSG pour laisser filer Wijnaldum

Le PSG possède une liste d’indésirables longue comme le bras. Ils sont, en effet, une bonne dizaine à minima à être poussés vers la sortie. Parmi eux, on retrouve notamment un certain Georginio Wijnaldum. Lui qui devait initialement se placer comme l’une des recrues phares de l’été 2021, il s’est finalement révélé être un flop monumental. Et après une petite saison sous la tunique rouge et bleu donc, l’international néerlandais pourrait bien plier bagages dans les jours à venir.

Des pourparlers ardus

Contrairement à d’autres joueurs placés sur la liste des transferts, Georginio Wijnaldum peu se targuer de posséder quelques prétendants. Le dernier en date, le plus pressant en somme, serait la Roma. Alors que Jordan Veretout n’entrerait plus dans les plans de José Mourinho, le Batave serait devenu une option plausible afin de renforcer l’entrejeu du club de la Louve. De son côté, désireux de relancer sa carrière en vue de la prochaine Coupe du Monde, l’ancien joueur de Liverpool ne serait nullement contre un départ. Pourtant, si plusieurs sources annonçaient un accord entre le principal intéressé et le club romain, Gianluca Di Marzio nous informe qu’aucun terrain d’entente n’aurait pour l’heure été trouvé. Néanmoins, les deux parties pourraient se rapprocher assez rapidement, leur volonté étant commune.

Pour sa part, le PSG aurait posé des exigences qui ne seraient pas vraiment du goût de son homologue transalpin. Car oui, alors que la Roma voudrait conclure un prêt avec option d’achat plus prise en charge du salaire à hauteur de 50%, les Rouge et Bleu aimeraient plutôt s’entendre sur d’autres conditions. Ainsi, le PSG souhaiterait obtenir une somme de 10 millions d’euros dans le cadre d’un transfert sec. Une requête qui n’aurait, pour le moment, pas trouvé d’écho favorable de l’autre côté des Alpes.