Les explications de l’arbitre sur le temps additionnel de Lille / PSG

Vendredi soir, le PSG a arraché le match nul sur la pelouse de Lille dans les arrêts de jeu (2-2). Le deuxième but parisien a rendu fou les Lillois, ces derniers estimant que l’arbitre avait trop laissé jouer. Ce dernier s’est justifié de ce temps additionnel.

En ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Lille. Mené 2-0, le club de la capitale, dans une fin de match complètement folle, a réussi à égaliser grâce à deux buts dans les arrêts de jeu inscrits par Vitinha et Marquinhos. Les Lillois ont crié au scandale sur la réalisation du capitaine parisien, inscrite à la 94e et 10 secondes alors que l’arbitre de la rencontre, Monsieur Eric Wattellier, avait initialement accordé trois minutes de temps additionnel. Lors de cette rencontre, l’arbitre était équipé d’une caméra. Hier soir, Ligue 1 + a dévoilé les échanges et les explications de Monsieur Wattellier sur l’allongement du temps additionnel.

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« On a mis 4 minutes parce qu’ils ont marqué dans les arrêts de jeu »

Après le but de Vitinha, le PSG a poussé pour égaliser. Sur une action parisienne, Berke Özer, le gardien lillois, après un léger contact avec un joueur parisien (92e) est resté au sol. Monsieur Wattellier s’est dirigé vers le gardien en lui demandant de se relever, sinon il allait rajouter du temps additionnel : « S’il vous plaît, levez-vous ou on ajoute une minute supplémentaire. Si vous ne voulez pas une minute de plus, levez-vous. » Dans la séquence, on voit également un échange entre l’arbitre et Dilane Bakwa, deuxième buteur lillois de la soirée, dans lequel il lui explique le rallongement du temps additionnel : « C’est 3 + 1 minimum, on a mis quatre minutes parce qu’ils ont marqué dans les arrêts de jeu. Il y a eu un but, donc on en rajoute. »