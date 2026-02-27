Les facteurs qui peuvent expliquer la méforme du PSG

Si le PSG écrasait tout sur son passage lors de l’année 2025, il est plus en difficulté depuis le début de l’année 2026. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette méforme.

S’il est leader de Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG inquiète avec ses performances sur le terrain, qui sont très loin du niveau affiché par les Rouge & Bleu lors de leur année 2025 historique. Pour Le Parisien, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la méforme du club de la capitale en ce début d’année 2026. Comme L’Equipe, le quotidien francilien pointe du doigt un pressing moins intense, qui était la marque de fabrique des joueurs du PSG la saison dernière, mais également les individualités qui sont en souffrance, elles qui n’ont pas pu souffler entre les deux saisons. Le Parisien explique aussi que les adversaires du PSG sont désormais mieux préparés. « Si le PSG de Luis Enrique n’a jamais aimé s’opposer à la densité athlétique, les adversaires ne proposent pas que des duels pour le contrer. Ils trouvent depuis des mois des parades qui marchent, en limitant l’influence de Vitinha par un marquage individuel. » Quand Vitinha et les latéraux sont entravés et que les attaquants sont dans un soir sans, Paris finit par s’égarer ou s’épuiser, assure Le Parisien.

Un peu de lassitude

Si Luis Enrique aime utiliser le mot résilience au moment de parler de son PSG, cette dernière entame également les ressources énergétiques et mentales. Malgré parfois de bons contenus, comme à Lisbonne en C1, elle ne permet pas d’inverser à tous les coups une situation de flottement, indique Le Parisien. La perte du match à Rennes juste après la démonstration contre Marseille indique que Paris se surinvestit sur des événements mais n’a plus les moyens à d’autres. L’esprit des Parisiens choisit ses matchs, avance le quotidien francilien. Ce dernier estime également que les ego des joueurs du PSG s’affirment plus. Après la défaite contre Rennes, Ousmane Dembélé avait poussé un coup de gueule en pointant du doigt certains comportements individualistes de ses coéquipiers. Le Parisien explique que l’international français a soulevé un vrai problème et des tensions internes. Son retour à la compétition, ajouté à celui de Fabián Ruiz, autre joueur très collectif, vont apporter plus de liant. A priori, dans deux semaines au match aller, ils seront présents. Suffisant pour que Paris retrouve ses traits de 2025 ?, conclut le quotidien francilien.





