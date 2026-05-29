Les familles des joueurs du PSG ont rejoint Budapest

Demain après-midi (18 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. En plus des supporters, les joueurs parisiens pourront compter sur leurs familles.

Le PSG va tenter de remporter sa deuxième Ligue des champions de suite demain après-midi contre Arsenal sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest. Pour s’imposer contre les Gunners, les Parisiens pourront compter sur le soutien de 17 000 de ses supporters au sein du stade hongrois. Ils seront aussi poussés à distance par 48 000 supporters au sein du Parc des Princes. Les autres supporters encourageront les joueurs de Luis Enrique depuis chez eux ou bien dans les bars, ou certaines fan zone, comme à Saint-Germain-en-Laye. En plus de ses supporters, les joueurs du PSG pourront compter sur leurs familles.

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Elles ont rencontré Nasser al-Khelaïfi

Comme le rapporte RMC Sport, l’avion des familles des joueurs du PSG mais également des employés du club de la capitale invités par Nasser al-Khelaïfi est bien arrivé à Budapest à la veille de la finale contre Arsenal. Le média sportif explique qu’à leur arrivée à l’hôtel, ils ont eu le droit à un petit mot du président parisien : « Votre soutien et votre présence à nos côtés sont très précieux. » Nasser al-Khelaïfi a également offert une écharpe du match à l’ensemble de la délégation, conclut RMC Sport.