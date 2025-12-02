Les félicitations de Kylian Mbappé pour le Golden Boy Désiré Doué

Hier soir, Désiré Doué a récupérer son trophée de Golden Boy. Le numéro 14 du PSG a reçu les félicitations de Kylian Mbappé, qui avait remporté le trophée en 2017.

Auteur d’une saison 2024-2025 XXL sous le maillot du PSG (61 matches toutes compétitions confondues, 16 buts, 16 passes décisives). Sans surprise, il a remporté le Golden Boy 2025, récompense désignant le meilleur joueur de moins de 21 ans du monde. Le numéro 14 du PSG a récupéré son trophée lundi soir lors de la cérémonie organisée par Tuttosport à Turin. Lors de cette dernière, Luis Campos a été élu meilleur directeur sportif de l’année alors que Nasser al-Khelaïfi, lui, a reçu le trophée de meilleur président.

« Félicitations crack. Entièrement mérité !!! »

Coéquipier de Désiré Doué en équipe de France, Kylian Mbappé a félicité le milieu offensif du PSG sur sa story Instagram. Le joueur du Real Madrid a en effet repris le post du PSG avec la photo de Désiré Doué avec le trophée en main et le texte suivant : « Félicitations crack. Entièrement mérité !!! Profite, rétablis-toi bien et reviens-nous vite. »