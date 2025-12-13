Les Féminines du PSG concèdent le nul en Arkema Première Ligue

Hier soir, les Féminines du PSG affrontaient Montpellier dans le cadre de la dixième journée d’Arkema Première Ligue. Les Parisiennes ont arraché le nul en toute fin de match.

Après avoir concédé le match nul contre Louvain en Ligue des champions mardi soir (0-0), qui l’a éliminé de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG retrouvaient les terrains hier soir avec la réception de Montpellier dans le cadre de la dixième journée d’Arkema Première Ligue. Avec huit victoires et une défaite depuis le début de la saison, les Parisiennes voulaient poursuivre leur belle série de six victoires de suite en championnat pour rester au contact des Lyonnaises, qui comptent trois points d’avance en tête. Le début de match est à l’avantage des joueuses du PSG qui se procurent plusieurs situations. Un peu après le quart d’heure de jeu, les Féminines du PSG vont obtenir un penalty après un tirage de maillot sur Sakina Karchaoui dans la surface. Romée Leuchter se présente devant la gardienne montpelliéraine et ouvre le score d’une frappe croisée (1-0, 17e). L’internationale néerlandaise a ainsi marqué au moins un but lors de ses cinq derniers matches d’Arkema Première Ligue. Dix minutes plus tard, les Montpelliéraines vont réussir à égaliser par l’intermédiaire de Rose Kadzere d’une frappe enroulée à l’entrée de la surface (1-1, 28e). Les joueuses de Paulo Cesar vont se procurer deux belles occasions avant la mi-temps, sans faire trembler les filets. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité.

À lire aussi : Les Féminines du PSG surclassent Marseille lors du Classico

Une égalisation dans les dernières minutes

Dès le début de la seconde période, les Féminines du PSG vont voir les Montpelliéraines renverser la rencontre en marquant un but sur une combinaison sur corner (1-2, 47e). Sonnées par cette réalisation, les Parisiennes vont mettre du temps à revenir dans le match pour tenter d’égaliser. Romée Leuchter se procure une grosse occasion avec une frappe qui s’est écrasée sur le poteau (65e) avant de voir une visiteuse être proche de marquer contre son camp (75e). Face à une équipe qui défendait bas afin de conserver ce beau succès, les Parisiennes vont finalement réussir à égaliser en toute fin de rencontre. Sur un service de Leuchter, Groenen reprenait le ballon du gauche et égalisait avec l’aide du poteau (2-2, 90e). Avec ce nul, les Parisiennes pourraient voir les Lyonnaises prendre cinq points d’avance et le Paris FC se rapprocher à un point. Il reste encore deux matches aux Féminines du PSG avant la fin de l’année 2025, un déplacement sur la pelouse de Benfica pour clôturer la phase de Ligue de l’UEFA Women’s Champions League, ce 17 décembre (21 heures) et le choc contre le Paris FC, le samedi 20 décembre (21 heures) en Arkema Première Ligue.





