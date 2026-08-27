Les Féminines du PSG concèdent le nul en barrage aller de l’UWCL

Les Féminines du PSG doivent passer par les barrages pour se qualifier pour la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League. Hier, elles ont concédé le nul contre Francfort lors de la manche aller.

Pour se qualifier pour la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG doivent passer par les barrages. À ce stade de la compétition, le club de la capitale affronte l’Eintracht Francfort. La manche aller a eu lieu hier soir en Allemagne. Le début de match est accroché. Et ce sont les Allemandes qui vont ouvrir le score. Après une perte de balle parisienne, Larissa Muhlhaus se présente face à Katarzyna Kiedrzynek et trompe la gardienne polonaise (1-0, 4e). Une ouverture du score qui ne va pas perturber les Parisiennes, qui vont égaliser seulement trois minutes plus tard par l’intermédiaire de Naomi Feller, qui a inscrit son premier but lors de son premier match avec les Rouge & Bleu, elle qui a signé cet été (1-1, 7e).

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Une qualification à aller chercher à domicile

Après ce début de match fou, les débats vont s’équilibrer même si ce sont les Féminines du PSG qui vont se procurer plusieurs occasions sans réussir à marquer (23e, 33e). En seconde période, c’est l’Eintracht Francfort qui va revenir plus fort et se procurer une très grosse occasion dès le retour des vestiaires avec une frappe puissante de Hanna Bennison qui va toucher les deux poteaux de Katarzyna Kiedrzynek. Ce sont les Allemandes qui vont dominer la seconde période et se procurer les meilleures situations (60e, 78e, 86e) même si les Féminines du PSG étaient proches de s’offrir la victoire en toute fin de match avec une tentative de Naomi Feller qui a échoué au pied du poteau (90e). Les Parisiennes devront aller chercher la qualification mardi après-midi (18h30) à domicile.