Les Féminines du PSG connaissent leurs adversaires en UWCL

19 septembre 2025

Qualifiées pour la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG connaissent désormais leurs adversaires dans la compétition. 

Deuxièmes de l’Arkema Première Ligue la saison dernière, les Féminines du PSG ont validé leur ticket pour la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League. Ce vendredi, le tirage au sort de cette dernière a eu lieu. Et les joueuses de Paulo Cesar ont hérité d’adversaires de haut niveau. 

Le Bayern, le Real…

Placée dans le deuxième chapeau lors du tirage au sort, la section féminine du PSG a hérité du Bayern Munich, de Wolfsburg, du Real Madrid, de Benfica, du OH Louvin et de Manchester UnitedPaulo Cesar, le coach des Féminines du PSG, a évoqué ce tirage au sort pour le site internet des Rouge & Bleu. « Tout d’abord, nous sommes très heureux de jouer cette compétition, aussi parce que nous allons découvrir ce nouveau format. Et ensuite, nous avons hâte de jouer la Champions League. Notre tirage nous propose de belles affiches. Cette compétition est très importante pour nous, il faudra bien travailler pour être prêt à donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match. On espère que les supporters viendront nous soutenir, c’est une belle compétition qui est belle à voir ! Et nous voulons être performants devant nos supporters, à chaque match. »

Le tirage des Féminines du PSG

  • PSG – Bayern Munich
  • Wolfsburg – PSG 
  • PSG – Real Madrid
  • Benfica – PSG 
  • PSG – OH Louvain
  • Manchester United – PSG

Le calendrier sera dévoilé demain, indique l’UEFA.

